北韓官媒沉默8天首提南韓戒嚴 稱尹錫悅傀儡拿槍對國民

沉默了8天，北韓 官方媒體11日首度報導南韓3日晚間發生的戒嚴 事件，以及持續的政治動盪。

路透報導，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」報導尹錫悅 獨裁政權毫不猶豫以槍和刀指向人民；北韓朝鮮中央通信社（KCNA）發表一篇文章，形容尹錫悅是「傀儡」，並指南韓戒嚴危機引發的「社會動盪」日益加劇。

朝中社文中沒有太多評論，主要是刊登一些南韓與國際媒體的報導，聚焦於南韓有超過100萬人參加一連串抗議活動，要求彈劾尹錫悅。

尹錫悅於3日晚宣布戒嚴，試圖平息「親北韓、反國家勢力」的威脅。朝中社事隔一周後發布，形容「傀儡」尹錫悅將「法西斯獨裁的槍口對準國民」，透過戒嚴進一步加劇韓國的社會矛盾。國際社會對此事保持高度關注，並引用專家說法稱，突然宣布戒嚴代表執政面臨嚴峻危機，尹的政治生涯可能就此提前結束。

朝中社援引國際評論指出，戒嚴事件暴露出韓國社會的脆弱性，甚至有專家認為尹錫悅的政治生涯可能因此走向終結。

朝中社還提及南韓民眾於國會前進行大規模集會，並詳述彈劾案流程，但報導卻迴避了議員和民眾阻止戒嚴軍隊進入國會的衝突場面。韓聯社解讀，朝中社此舉意在掩飾普羅大眾得以抗衡軍人的事實。

英國衛報分析，在北韓等專制國家，報導針對政府的社會騷亂可能威脅自身政權穩定，但部分學界人士認為，北韓等特定國家可能試圖利用南韓政治動盪以謀取地緣政治利益。金融時報也認同，北韓宣傳部門出於國內目的才「嘲弄」南韓時政。

據報導，尹錫悅自2022年上任以來，採取強硬的對朝政策，分析預測，共同民主黨黨魁李在明若當選下任總統，可能會效法同黨前總統文在寅的腳步，恢復對北韓更加溫和的接觸政策。