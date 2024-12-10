剛果神祕X疾病月逾百死 狀似流感發高燒

剛果西南部寬果省潘齊區爆發神祕疾病。圖為當地區民等待接受醫療照顧的歷史資料照片。(路透)

剛果民主共和國爆發更多被貼上「X疾病」（Disease X）標籤、會出現類似流感 症狀的神祕疾病，世界衛生組織（WHO ）8日已經派出迅速因應的團隊協助進行調查。

所謂X疾病是世衛對一種未來可能引發流行病的未知病原體疾病的名稱。WHO在聲明中表示，自從10月24日以來截至12月5日，剛果西南部寬果省的潘齊區（Panzi）已有406相關案例，不到一個月逾百人死亡，患者會出現高燒、頭疼、流鼻水和身體疼痛症狀。

義大利 媒體「時報」（Il Tempo）報導，逾半數案例包括5歲以下的小孩，但一名在義大利盧卡住院的50歲男性旅行者疑似染病後康復。

根據WHO的說法，患者中已有31人死亡，較前一周的79人減少。這次神祕疾病爆發是集中在寬果省的遙遠農村，要抵達首都金沙薩得耗時近48小時。由於地處偏遠，阻礙了確認這場疾病相關死亡人數的行動。由於重症病例個案也長期嚴重營養不良，因此增添辨別感染源的複雜度。

WHO表示：「這些挑戰，加上當地診療有限，延後了基本病因的確認。團隊正在採樣進行實驗室測試，提供受感染患者更詳細的臨床表現，調查傳染情況，並且積極在衛生機構和社區內搜尋新增案例。」