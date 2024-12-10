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敘利亞反抗軍組過渡政府 群雄割據恐成利比亞2.0亂局

編譯中心╱綜合9日電
敘利亞反抗軍推翻政府，民眾在街頭用手機拍下被毀的總統阿塞德肖像。(路透)
敘利亞反抗軍推翻政府，民眾在街頭用手機拍下被毀的總統阿塞德肖像。(路透)

敘利亞阿塞德政權8日閃電倒台，據親敘利亞反抗軍媒體報導，反抗軍授權「救世政府」的領導人巴席爾（Mohammed Bashir）組建敘利亞過渡政府。反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）則指出，領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）9日會見了即將卸任的敘國總理賈拉里（Mohammed al-Jalali），兩人商討「政權移交」事宜，值得注意的是，巴席爾也參與了這場會議。

美、以關注化武下落

挺過十多年內戰的敘利亞總統阿塞德政權在各路叛軍、反抗軍11天閃擊戰下迅速垮台，敘國的權力真空已然成為中東一項緊迫挑戰，不排除演變為割據混戰而成為第二個利比亞。此外，美國表明關注敘國化武下落；以軍則大舉轟炸數十個化武和伊朗導彈計畫地點，防止武器落入武裝分子手中。

綜合外電報導，沙姆解放組織從2019年以來一直掌控敘國西北部伊德利布省（Idlib）廣大地區，並在當地成立「救世政府」。巴席爾一直被認為是阿塞德垮台後的過渡政府中，最有可能出任總理的人選。

支持阿塞德政府的伊朗，外交部8日發表聲明，敘利亞命運和前途應完全由敘利亞人民決定，不應受干預或外國意志強迫。另一親阿塞德國家俄羅斯則表示，有必要在聯合國的主導下恢復談判。中國外交部發言人毛寧9日表示，敘利亞的前途和命運應由敘利亞人民決定。美國總統拜登8日則表示，美國將與所有敘利亞團體接觸討論過渡方案，強調敘利亞的未來應由敘國人民自行決定。

英國金融時報稱，敘利亞各少數族裔現在擔心之後的情勢發展，「沙姆解放組織」雖領導推翻阿塞德政權，但能否成為未來共主仍是疑問。除不同反抗勢力間相互交火外，外界也擔心曾一度在敘國猖獗的伊斯蘭國（IS）恐趁機捲土重來。

英國「天空新聞網」引述軍情六處（MI6）前處長索爾斯（John Sawers）稱，敘利亞下場最貼近的例子，恐怕是利比亞，這也是最壞的情境。利比亞在格達費2011年垮台後曾有過短暫民主，但隨後武裝派系彼此交火，至今仍分裂和混亂。

長期關注中東局勢的紐約時報猶太裔專欄作家弗里德曼（Thomas Friedman）指出，軍閥割據擴張勢力仍是憂心的大問題。他認為，從利比亞、葉門、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、索馬利亞到蘇丹，外國勢力都無法介入與穩定局勢，這些國家無法管理境內的多元族裔，推動跨族裔接觸，創造穩定與經濟增長。

紐約時報8日引述兩位以色列官員報導，以軍地面部隊上周末越過以敘邊界的非軍事區，控制敘國一側的赫蒙山，以及其他幾個被視為對穩定控制該區域不可或缺的地點。這是自1973年10月第四次中東戰爭（贖罪日戰爭）以來，以國地面部隊首次公開進入敘國領土。

以軍參謀總長哈勒維7日晚間似乎證實，以色列部隊已越過戈蘭高地的非軍事區（緩衝區）。

以國多年來在敘國祕密行動，最近以打擊黎巴嫩真主黨補給線為由，更公然襲擊敘國境內目標。前述兩位以國官員說，以色列空襲軍事據點，包括存放反戰車飛彈和防空武器的武器庫，主要是芥子氣和VX神經毒劑，還有配備雷達的俄製防空飛彈組及發射車與飛毛腿飛彈庫存。

敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖喬拉尼(站立者)9日與敘利亞總理賈拉里會面，討論...
敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」領袖喬拉尼(站立者)9日與敘利亞總理賈拉里會面，討論政權轉移。(美聯社)

敘利亞 阿塞德 以色列

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