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澤倫斯基會川普 要求公正「防範普亭再侵略」 會後拜登加碼9.88億援烏

編譯盧思綸／即時報導
法國總統馬克宏（中）7日促成俄烏斯總統澤倫斯基（右）和美國候任總統川普在愛麗榭宮進行三方會晤。（美聯社）
法國總統馬克宏（中）7日促成俄烏斯總統澤倫斯基（右）和美國候任總統川普在愛麗榭宮進行三方會晤。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基7日與美國候任總統川普會晤強調，針對俄羅斯入侵烏克蘭以後的任何和解都必須是「公正的」；數小時後，拜登政府宣布加碼對烏克蘭提供總額9.88億美元軍事援助。

衛報報導，在巴黎聖母院重新開放的儀式前，由法國總統馬克宏促成，7日在愛麗榭宮主辦與澤倫斯基和川普的三方會晤。

川普在會談前告訴記者，「現在世界似乎有點瘋狂，我們將討論這個問題」。

根據澤倫斯基總統官網，他在三方會晤表示所有人都希望和平，「但對我們來說比較重要的是，和平必須對所有人來說是公正的，而且必須讓俄羅斯、普亭或任何侵略者沒有機會重來」。

他還說，最重要的是確保「公正的和平及對烏克蘭安全的強力保證」。

另外，澤倫斯基也感謝川普「堅定不移的決心」，稱會談「良好且富有成效」。

而在三方會談結束後不久，五角大廈宣布再度軍援烏克蘭，提供無人機、海馬斯多管火箭發射器彈藥，以及火炮系統、戰車和裝甲車的設備和備件。

紐時報導，這次會晤對澤倫斯基來說意義重大，有鑒於川普先前喊話上任24小時結束俄烏戰，恐怕迫使基輔割地求和；這對馬克宏來說也是一次獨特機會，讓他更了解川普2.0的可能局勢，兩人也在法國總統府台階上多次擁抱、握手。

這是川普再度當選總統後首次外國行程，儘管尚未就任，卻已受到全套儀仗隊的護送。在聖母院重啟儀式上坐在馬克宏及其夫人中間的最前排；拜登並未出席，第一夫人吉兒．拜登則坐在馬克宏另一側，顯見拜登的國際影響力隨著即將卸任逐漸下滑。川普同行還有科技富豪馬斯克。

川普 澤倫斯基 烏克蘭

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