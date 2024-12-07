羅馬尼亞總統選舉 俄羅斯疑幕後操弄 憲法法院取消首輪投票結果

羅馬尼亞獨立極右翼總統候選人喬吉斯古4日在首都布加勒斯特附近的伊茲沃拉尼受訪後擺拍肖像照。（路透）

羅馬尼亞11月24日舉行總統大選第一輪投票 ，極右翼獨立候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）爆冷獲得22.9%的選票，以第一名挺進預定8日登場的決選，但日前解密的情報指稱俄羅斯 發起了一場宣傳喬吉斯古的有組織線上選舉活動，而羅馬尼亞憲法法院6日判決取消了第一輪投票結果。

美聯社與天空新聞報導，現任總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）4日將情報文件解密，指稱俄羅斯支持了一場數千個社群媒體帳戶組成的龐大競選活動，跨TikTok和Telegram等平台宣傳喬吉斯古，憲法法院隨後作出了此一史無前例的判決。

根據聲明，憲法法院「廢除有關羅馬尼亞總統選舉的整個選舉程序」，並指「政府將制定新的選舉日期，以及進行必要行動的新日程表計畫」。

根據此前新聞，部分投票前夕的民調 結果顯示，喬吉斯古的支持率僅約5%，更早的民調則呈現幾乎沒人支持他。第一輪結果出爐後，就有政治分析師告訴記者，喬吉斯古的個位數支持度與第一輪投票實際結果之間的落差，在西奧塞古政權1989年垮台後沒有前例。

喬吉斯古原定在8日的決選迎戰親歐盟候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）。