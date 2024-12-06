以為是參與針對北韓行動...特種部隊隊員：登上直升機前才知要前往國會

朝鮮日報5日針對戒嚴 當天的狀況，採訪數名南韓 陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團團員，及第一空降旅隊員。這些隊員均未透露姓名。他們說，當天接到「和北韓 有關狀況嚴峻，可能立即出動，請準備好槍枝」的指示。這些隊員以為是參與針對北韓的行動，但當天深夜登上直升機前才知道要前往國會，並對此感到驚慌失措。

隸屬707特殊任務團、接受朝鮮日報訪問的A某說，他所屬的部隊也下達「和北韓相關情況非常嚴重」、「可能立即出動，請準備好槍枝的指示」。之後，A某和同袍在搭乘直升機前聽見「前往首爾國會」的命令後驚慌失措。他們搭機時也沒有接到明確行動或者任務指示。

同為隸屬707特殊任務團的B某也接到類似指示，且在飛行過程中才知道他們要前往國會。B某表示，「我沒有帶實彈，而是帶沒有殺傷力的訓練用彈藥（UTM）」。當時B某身旁有人說，「我們是為了對付非武裝的平民才這麼辛苦嗎」、「不想當兵了」。

A某和同袍之後在國會接獲「把國會議員都拉出來」的指示，不得已打破玻璃進入，但據稱刻意放慢行動。A某表示：「因為是命令所以暫時聽從，但我覺得以非武裝的平民為對象，707特殊任務團還帶霰彈槍進去就太過分了。我們是第一梯隊（最高等級）特種部隊，是負責執行暗殺北韓領導人金正恩和賓拉登這類恐怖分子任務的部隊，居然利用我們鎮壓國會，因此當時士氣低落。」

對於當時特種部隊遭國會議員和民眾等人阻擋無法進入會場的狀況，A某表示：「只要下定決心，我們能在10至15分鐘處理好狀況，我們是故意不跑的，只有步行。」

隸屬第一空降旅的C某和D某表示，事先也不知道要前往國會。C某表示，他們面對手無寸鐵的平民感到非常驚慌。D某則說：「對國民感到非常抱歉，我無法忘記市民看到我們時震驚的表情。」

D某還說：「上級不相信我們，所以在抵達目的地前才告訴我們行動地點是國會。好像把我們當成用完就丟的消耗品，我感到很憤怒。」

南韓國會國防委員會的共同民主黨議員朴善源4日公開特種部隊隊員收到的簡訊。軍方在簡訊提到，「和北韓有關情況嚴重，可能需要立即出痛」、「發生狀況時，國防部長官會呼叫707」。朴善源說：「軍隊指揮部欺騙第一線隊員，弄得像他們要投入和北韓有關的行動。」

一位軍事專家就當天狀況表示：「軍隊是唯一合法的暴力機構。尹錫悅下令緊急戒嚴不僅撼動國民的日常生活，還對軍隊以守護國民的使命感堅守的忠誠造成無法挽回的傷害。」