國際特赦控在加薩種族滅絕 以色列駁斥：血腥誹謗

國際特赦組織發表報告，標題「你感覺像個次等人，以色列對加薩走廊上巴勒斯坦人的種族屠殺」。（取材自國際特赦組織官網）

國際特赦組織近日發布報告，指控以色列 在與哈瑪斯交戰期間，對加薩 地區的巴勒斯坦 人進行種族滅絕。報告指出，以色列的軍事行動包括蓄意攻擊平民、摧毀關鍵基礎設施，並阻止人道援助的運送，旨在「慢性且計算過的摧毀」巴勒斯坦人民。該報告強烈呼籲美國及其他盟國停止對以色列提供軍事支持。

這份近300頁的報告涵蓋從2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列南部，並造成1200人死亡和約250名人質被劫持事件後的九個月時間。以色列在10月7日事件後，對此巴勒斯坦人聚居區進行大規模地面和空中打擊。

國際特赦組織秘書長卡拉馬德表示，這場衝突已演變成為種族滅絕，必須立即停止。報告中列舉自去年10月到今年4月，以色列發動的15次空襲造成334名平民死亡，包括141名兒童，但國際特赦表示，沒有證據顯示這些攻擊中有任何一次是針對軍事目標的

以色列則強烈否認指控，並稱報告為反猶太主義的「血腥誹謗」，並稱國際特赦組織「充滿謊言，毫無根據」。

以色列政府在報告發布後立刻反駁，稱其軍事行動完全符合國際法，並強調以色列是出於自衛行為，特別是針對哈瑪斯的恐怖襲擊。以色列外交部批評國際特赦組織捏造事實，並強調，哈瑪斯才是對以色列發動「種族滅絕屠殺」的一方。以色列也指出，儘管該報告提出種族滅絕指控，但並未充分證明其意圖。

在軍事衝突方面，根據加薩衛生部統計，自哈瑪斯襲擊以來，加薩地區已有超過4萬4500名巴勒斯坦人死亡。聯合國警告，加薩約90%人口已被迫多次搬遷，面臨飢餓與疾病威脅。