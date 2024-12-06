國際特赦控在加薩種族滅絕 以色列駁斥：血腥誹謗
國際特赦組織近日發布報告，指控以色列在與哈瑪斯交戰期間，對加薩地區的巴勒斯坦人進行種族滅絕。報告指出，以色列的軍事行動包括蓄意攻擊平民、摧毀關鍵基礎設施，並阻止人道援助的運送，旨在「慢性且計算過的摧毀」巴勒斯坦人民。該報告強烈呼籲美國及其他盟國停止對以色列提供軍事支持。
這份近300頁的報告涵蓋從2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列南部，並造成1200人死亡和約250名人質被劫持事件後的九個月時間。以色列在10月7日事件後，對此巴勒斯坦人聚居區進行大規模地面和空中打擊。
國際特赦組織秘書長卡拉馬德表示，這場衝突已演變成為種族滅絕，必須立即停止。報告中列舉自去年10月到今年4月，以色列發動的15次空襲造成334名平民死亡，包括141名兒童，但國際特赦表示，沒有證據顯示這些攻擊中有任何一次是針對軍事目標的
以色列則強烈否認指控，並稱報告為反猶太主義的「血腥誹謗」，並稱國際特赦組織「充滿謊言，毫無根據」。
以色列政府在報告發布後立刻反駁，稱其軍事行動完全符合國際法，並強調以色列是出於自衛行為，特別是針對哈瑪斯的恐怖襲擊。以色列外交部批評國際特赦組織捏造事實，並強調，哈瑪斯才是對以色列發動「種族滅絕屠殺」的一方。以色列也指出，儘管該報告提出種族滅絕指控，但並未充分證明其意圖。
在軍事衝突方面，根據加薩衛生部統計，自哈瑪斯襲擊以來，加薩地區已有超過4萬4500名巴勒斯坦人死亡。聯合國警告，加薩約90%人口已被迫多次搬遷，面臨飢餓與疾病威脅。
國際特赦組織進一步呼籲國際社會，包括美國與德國等國，對以色列施加壓力，要求其停止軍事行動，避免加劇人道災難；國際刑事法院上個月也對以色列總理內唐亞胡和前國防部長加蘭特發出逮捕令，指控他們犯有戰爭罪和危害人類罪。然而，以色列的主要武器供應國美國表示不同意國際特赦組織的結論，美國國務院宣稱：「我們之前已表示並且繼續認為種族滅絕的指控是沒有根據的。」
上一則
美日韓領袖都失勢 聯盟前景難料
下一則
FB留言