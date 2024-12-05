尹錫悅宣布戒嚴令引恐慌 南韓執政黨揆批「傷害國家」籲自行退黨

南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳（中）再次呼籲總統尹錫悅自行退黨。圖為韓東勳4日在首爾公開表明反對尹錫悅宣布戒嚴。（歐新社）

韓媒東亞日報5日報導，執政的國民力量黨代表韓東勳表明，身為黨魁，他將設法阻擋國會對南韓 總統尹錫悅 的彈劾案通過。但韓東勳也再度呼籲尹錫悅自行退黨。

韓東勳指稱，「鑒於彈劾案將對南韓人民和國民力量黨的支持者，造成措手不及的混亂」，因此他將努力阻止。

但韓東勳重申，他絕對不是要為尹錫悅3日宣布的違憲緊急戒嚴 令辯護，尹錫悅此舉導致民眾不安並傷害國家，相關人員必須被嚴厲追究責任；尤其直接參與戒嚴的軍隊相關人士應立即撤職及懲處，以減輕人民覺得此事恐再重演的不安和穩定軍心。

韓東勳還提到，事發後他已與尹錫悅會面，對這次事件，尹錫悅的看法跟他及南韓人民的天差地遠。

韓東勳直言，他很難對尹錫悅的看法產生共鳴；尹錫悅對他強調，由於最大在野黨共同民主黨（在國會）的激進行徑，必須接受審判，自己別無所選才宣布戒嚴。

但韓東勳表示，非法的戒嚴不能因此被合理化。他再次呼籲尹錫悅退黨，承擔讓此次事件收場的責任。

若尹錫悅可以5年任滿卸任，有南韓民調顯示，51歲的韓東勳是2027年總統大選熱門人選之一。他曾與尹錫悅一起擔任檢察官，之後雙雙從政，韓東勳也是尹政府首任法務部長。