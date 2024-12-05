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薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

韓戒嚴之亂衝擊經濟 官宣「無限」流動性 祭354億美元保股市

編譯易起宇╱綜合4日電
南韓總統尹錫悅引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險；圖為南韓首爾街頭開始販售聖誕節產品。（美聯社）
南韓總統尹錫悅引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險；圖為南韓首爾街頭開始販售聖誕節產品。（美聯社）

南韓總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，引發韓元暴貶，並對南韓的經濟前景帶來巨大不確定性。儘管幾個小時後就匆匆落幕，但造成的政治影響仍餘波盪漾，加大南韓經濟成長進一步放緩的風險，甚至可能波及全球；官方宣布在必要時提供「無限」流動性，並動用高達354億美元的穩定基金，以確保股債市場正常運作。

南韓總統尹錫悅引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險；圖為首爾街頭民眾舉牌要求尹...
南韓總統尹錫悅引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險；圖為首爾街頭民眾舉牌要求尹錫悅下台。(路透)

彭博資訊報導，尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴，雖然持續時間很短，但卻引發了南韓民眾、他的政府幕僚以及反對黨的強烈抗議。在宣布戒嚴後，不僅韓元重貶，南韓ETF也大跌，但4日上午跌幅有稍微收斂。

由於南韓是全球電子供應鏈中極為重要的一環，這起事件不僅讓南韓經濟面臨巨大風險，也可能連累全球經濟。

當前南韓經濟正處於關鍵時刻。由於民間需求減弱，南韓經濟成長正在放緩，出口開始下滑，即將上台的美國川普政府的貿易政策，也為南韓帶來龐大的下行風險。尹錫悅此舉勢必將對南韓消費者和企業信心造成重大打擊，進而削弱國內需求。

在2016年前總統朴槿惠遭彈劾時，南韓民間消費就曾因信心受挫而重創。而如今南韓家庭債務接近紀錄最高水準，狀況又比當年還要脆弱得多，令人擔心這次影響可能還會更大。

政治不確定性持續過久也可能影響外資對南韓經濟的信心。在戒嚴之亂後，南韓5年期信用違約交換（CDS）利差略為擴大，顯示投資人開始轉向避險。

不過，目前利差仍遠低於2022年11月水準，當時南韓樂高樂園開發商爆發違約，引發市場波動，顯示目前距離危機水準還很遠。

南韓央行如今表示，將會積極實施市場穩定措施，包括非常規的附買回操作，並會在市場穩定前保留一切可能性；也將透過外匯附買回提供外匯流動性。

南韓是活力十足的經濟體，是許多跨國企業的據點，但也位於危險的地緣政治斷層帶上，在美中經濟衝突升溫之際是華府關鍵盟邦。但目前為止，國際市場反應大致平靜，但南韓這場危機背後反映的現象，以及對全球市場的後續影響，仍值得投資人密切關注。

TS Lombard亞洲研究部門主管葛林警告，南韓政治動盪恐將持續上演，尹錫悅面臨彈劾，接下來是明年的大選，大環境動盪不安，南韓資產短線可能承受壓力。

南韓總統尹錫悅3日深夜引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險，且可能危及全球。(...
南韓總統尹錫悅3日深夜引發戒嚴之亂，南韓經濟成長面臨重大風險，且可能危及全球。(歐新社)

南韓 尹錫悅 戒嚴

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