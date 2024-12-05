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聯合國認證 泰國「冬蔭功」酸辣蝦湯列文化遺產

編譯中心╱綜合4日電
泰國酸辣蝦湯。(本報資料照片)
泰國酸辣蝦湯。(本報資料照片)

泰國聯合國教科文組織申請把俗稱「冬蔭功」（Tom Yam Kung）的酸辣蝦湯，列為人類非物質文化遺產，4日宣布申遺成功。泰國近年積極拓展文化軟實力，酸辣蝦湯是泰國第五個被列為非物質文化遺產的項目。

泰國政府近年來積極拓展軟實力，前總理賽塔（Srettha Thavisin）去年9月上任後，更把發揚泰國軟實力列為主要的政策之一，軟實力國家發展委員會（Soft Power National Development Committee）通過51億餘元泰銖(約1.6億美元)預算，今年用來發展11個軟實力產業，包括節慶、觀光、美食、運動、電影和戲劇等。

新總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今年9月上任後延續這樣的政策，希望藉由促銷泰國的歷史、文化和創意軟實力，提振泰國觀光和經濟。

泰國時間4日早上，聯合國教科文組織的政府間委員會在巴拉圭舉行第19屆會議，會議中同意把酸辣蝦湯列為人類非物質文化遺產。

酸辣蝦湯在華人圈子裡普遍被稱為冬蔭功（Tom Yam Kung），取自泰文發音直接轉寫為中文，在泰文中，Tom Yam是指將東西混合然後烹煮，廚師通常會放入各式香料如檸檬草、南薑、辣椒、羅望子醬、棕梠糖或魚露等，增添風味，Kung則是蝦子。

泰國文化部長蘇達婉（Sudawan Wangsupakitkosol）表示，酸辣蝦湯來自於泰國中部平原，是住在河畔邊農民的日常菜餚，食材都來自當地，而酸辣蝦湯不只是一道菜餚，更是文化知識和美食專業的傳承，反映的是泰國人民的生活方式。

酸辣蝦湯是泰國第五個被列為人類非物質文化遺產的項目，泰國箜劇（Khon Dance）、泰式傳統按摩（NuadThai）、諾拉舞（Nora Dance）及俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）分別在2018年、2019年、2021年和2023年被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。

泰國 聯合國 觀光

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