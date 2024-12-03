南韓政治危機未落幕 在野黨將以叛國罪追究並彈劾總統

南韓總統尹錫悅昨晚宣布戒嚴，理由是需要清除親北韓勢力並維護憲政秩序，國會則一致通過撤銷他發布的戒嚴令。(歐新社)

南韓 陷入數十年來最大政治危機尚未落幕，總統尹錫悅 宣布戒嚴令數小時又撤回命令後 ， 國會周三發動彈劾 總統。南韓最大在野黨表示，將以叛國罪追究並彈劾尹錫悅以及南韓國防部長和安全部長。

尹錫悅於週二晚間突然實施戒嚴令，此舉促使國會議員緊急趕往國會以推翻其命令。雖然總統已於週三撤回該措施，但他不僅失去了自己政黨的支持，也面臨廣泛的下台呼聲。

尹錫悅周二晚間突然宣布戒嚴，引發和國會的對峙。數小時內，國會300席議員中190人出席一致決議解除戒嚴令，其中包括尹錫悅所屬政黨的18名出席議員。隨後，總統尹錫悅便收回戒嚴令。

由國會在野黨組成的聯盟表示，將在今（周三）提出彈劾尹錫悅的法案，並預計在72小時內表決。聯盟議員黃雲夏告訴記者說：「國會應立即專注於停止總統的職務，儘速通過彈劾法案。」

共同民主黨國會議員朴贊大發布新聞稿說：「即使戒嚴令已經解除，他仍無法逃避叛國罪的指控。全國人民已清楚看到，尹錫悅總統已無法正常治理國家，應該下台。」

美國亞洲協會政策研究院副院長羅素（Danny Russel）說：「南韓這個國家是躲過了一場危機，但尹錫悅總統可能自食惡果。」

南韓最大工會聯盟「韓國民主勞動組合總聯盟」表示，數千名成員將罷工至尹錫悅下台，並計劃在周三首爾市中心集會抗議。

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南韓財政部已承諾，如有需要，將投入資金穩定動盪的金融市場。財政部長崔相穆和南韓央行總裁李昌鏞周二深夜即召開緊急會議。

根據規定，國會若有超過三分之二的議員投票贊成，即可彈劾總統。隨後，憲法法院將進行審理，並需九名法官中至少六人投票同意，才能確認彈劾案成立。