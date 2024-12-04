想去看浴火重生的巴黎聖母院 可以線上預約

最近聖母院完成翻修工程，將在12月7日重新開放。(美聯社)

五年前，一場毀滅性的大火將巴黎聖母院 燒成殘垣斷壁，最近聖母院完成翻修工程，將在12月7日重新開放，媒體也受邀參觀這場令人嘆為觀止的蛻變。此外，美國準總統川普 也應法國總統馬克宏 之邀，在勝選後進行首次海外訪問。

巴黎聖母院2日發出公告，為緩解重新開放的參觀人潮，3日推出免費線上預約系統，最早申請時間為7日，首批民眾可於9日入場。民眾可在欲參觀的前兩天、前一天或當天申請預約。

而因火災關閉修復近5年的巴黎聖母院，將在本周末舉行重新開放儀式，7日為重啟儀式與總統致詞，僅受邀單位與媒體參加；8日則舉辦大火過後的首場彌撒；而自9日起對外開放。

巴黎聖母院於官方網站發出公告，將於法國時間3日上午公布線上預約入口網站與手機應用程式，民眾可透過電腦或手機進入系統後，選擇欲參觀的日期與時段，將立即透過電子郵件收到電子門票。預約與門票均免費。

線上預約系統將於開幕當周8日至15日期間啟用。聖母院在平日開放時段為下午3時30分至晚間10時，假日開放時段為下午3時30分至晚間8時。預約非強制性，沒有預約的民眾仍可在現場排隊等候。聖母院的入口在前院，由「最後的審判之門」入場（portail du Jugement dernier）。

民眾可在欲參觀的前兩天、前一天或是當天，在系統內選擇時段，申請預約。例如首批入場民眾為9日下午3時30分進場，最早可在7日時申請。

據報導，此次修復不僅是美學的重生，還為巴黎聖母院增添了先進的防火系統，以防止未來的災害。屋頂裝設了紅外線影像儀（Thermal cameras）進行監控，並整合了一套精密的細霧噴灑系統，可在火焰剛起時迅速滅火。防火屏障將屋頂分隔為多個區域，有效防止火勢蔓延。