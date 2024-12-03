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日野熊闖超市吃肉2天 無人機搜尋+陷阱籠終於抓到

編譯中心／綜合2日電
日本秋田縣一間超市11月30日發生野熊闖入，還傷害1名員工，45小時後終被捕獲。（視頻截圖）
日本秋田縣一間超市11月30日發生野熊闖入，還傷害1名員工，45小時後終被捕獲。（視頻截圖）

日本秋田縣警方2日宣布，入侵秋田市一超市的野熊在滯留兩天後被逮捕；這頭1公尺長的熊日前清晨闖入超市，襲擊一名47歲的男性員工，警方與市府設置捕捉陷阱，並以無人機搜尋，2日上午這隻熊才終於進了陷阱籠、麻醉運走。

11月30日上午6時20分左右，在秋田市超市熟食區作業的男性遭熊攻擊，臉部和頭部被抓傷。當時店內約20名員工在做開店前準備，另一名員工聽到受害者呼喊「痛啊，痛啊」後，發現其倒地，並注意到熊位於約2公尺外。熊移動後，該員工迅速將受害者救至超市工作準備區。

秋田市政府在超市入口和工作區設置捕捉用的箱形捕獸器，並用無人機搜尋熊的蹤跡。發現店內的肉類銷售區遭到破壞。2日凌晨4時15分，位於超市西側的捕獸器感應到動靜，上午8時10分，由警方持盾牌進入店內，確認熊已被捕獸器捉到，秋田縣及市政府將熊麻醉後，連箱帶熊運送移走。

住在日本、熟悉當地日常的魚漿夫婦粉專2日發文，表示這隻熊抓傷了一位超市員工，並把超市的肉品區吃光。不過比較恐怖的是，據說距離超市700公尺左右有一間小學，「為什麼獵人不來開槍處理呢？」魚漿夫婦進一步解釋，2018年北海道砂川市曾發生獵人捕熊時朝房屋開槍被吊照的事件，導致獵人對處理熊的事很反感。

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