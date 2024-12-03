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百大軍火商獲利飆 美企占逾半總營收 日韓銷售增3成

編譯中心╱綜合2日電
瑞典智庫發表報告，全球百大軍火商去年武器和軍事服務銷售總額達6320億美元，成長4.2％；圖為2024年美國陸軍協會年會和博覽會展示M299導彈發射器。（路透）
瑞典智庫發表報告，全球百大軍火商去年武器和軍事服務銷售總額達6320億美元，成長4.2％；圖為2024年美國陸軍協會年會和博覽會展示M299導彈發射器。（路透）

斯德哥爾摩國際和平研究所2日報告，受俄烏戰爭、加薩走廊戰事及亞洲緊張局勢影響，全球百大軍火商去年營收增加，俄羅斯和中東武器製造商業績增幅明顯。

中央社引述法新社報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）報告，全球百大軍火商去年武器和軍事服務銷售總額6320億美元，成長4.2%。

報告執筆人指出，全球軍火商2022年因供不應求而營收下滑，但其中許多業者在去年成功增加產量。經追蹤發現，100家企業去年營收首度全部超過10億美元，這是需求激增的跡象之一。

美兩大軍火商走下坡

SIPRI軍事支出暨武器生產計畫研究員史卡拉札托在聲明中表示：「2023年軍火營收顯著增長，這種情況很可能會持續到2024年。」SIPRI表示，在滿足加薩走廊戰事、俄烏戰爭、東亞緊張局勢升溫及其他地區重整軍備計畫相關的需求方面，規模較小的製造商效能更高。

全球前100大軍火商中有41家是美國企業，這些美企去年銷售額成長2.5%，仍占全球百大軍火商總營收的一半。

然而全球前兩大軍火商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和RTX的營收分別下滑1.6%和1.3%。RTX前身是雷神技術公司（Raytheon Technologies）。SIPRI軍事支出暨武器生產計畫主任田楠說，這類巨擘「往往依賴複雜、多層的供應鏈，因此在2023年容易持續受到供應鏈挑戰」。

歐洲慢半拍 俄企營收增

前百大軍火商中，歐洲占了27家，而歐洲的軍火商營收平均增幅僅0.2%。製造複雜武器系統的歐洲各集團去年仍在履行舊合約，因此營收數字並未反映之後的訂單湧入。

SIPRI指出，與此同時，在俄烏戰爭「相關需求推動下，其他若干歐洲製造商的軍火營收大幅成長，尤其是彈藥、大砲、防空和陸地系統」。

來自俄羅斯的數據雖不完整，但明顯有經濟日益專為戰爭發展的跡象。根據報告，排名中的兩家俄羅斯集團營收成長40%，主要受惠於國企「俄羅斯技術國家集團」（Rostec）營收成長49%。

中東、亞洲局勢促軍售

受俄烏戰爭及以哈戰爭開打頭幾個月影響，中東地區軍火商營收平均成長18%。巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」去年10月7日突襲以色列，以方隨後在加薩走廊展開攻勢。

排名中的三家以色列軍火商銷售額達到創紀錄的136億美元，年增15%。無人機製造商拜卡（Baykar）等總部位於土耳其的三個集團銷售額成長24%，主要受到烏克蘭和土耳其國防投資激勵。

亞洲方面，重整軍備的趨勢在四家南韓製造商的銷售成長中尤為明顯，營收平均成長39%；五家日本企業平均成長35%。

與此同時，「在經濟放緩情況下」，九家中國製造商營收僅成長0.7%，但銷售總額仍達到1030億美元。

報告還提到百大名單中唯一的台灣機構國家中山科學研究院（NCSIST），軍火營收成長27%，達到32億美元。

波蘭2022年與韓國交易的K9自走炮，2023年3月於演習中上場。（路透）
波蘭2022年與韓國交易的K9自走炮，2023年3月於演習中上場。（路透）

俄羅斯 加薩 供應鏈

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