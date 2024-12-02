出口民調：羅馬尼亞國會大選 極右派大有斬獲

羅馬尼亞1日舉行議會選舉投票 ，執政、親歐的社會民主黨（PSD）領先，但極右翼勢力顯著增長；根據投票結束後公布的出口民調 結果，PSD獲得26%的選票，暫時領先於其他政黨。

法廣引述法新社報導，雖然親歐政黨領先，但極右翼勢力總得票率達到30%，相比2020年選舉不到10%的得票率，極右翼勢力實現了顯著增長。雖然選舉最後結果仍未出爐，但預計未來議會可能出現嚴重分裂，新政府的組建將面臨艱難談判。

此次選舉是在極右翼候選人喬吉斯古（Calin Georgescu）在總統選舉首輪意外獲勝一周後舉行。傑奧爾傑斯庫獲勝引發了歐洲國家的擔憂，羅馬尼亞作為烏克蘭鄰國以及歐盟 和北約成員國，其戰略方向可能因此受到影響。

此次選舉結果將決定羅馬尼亞未來的政治方向，而極右翼的崛起，無疑為其加入歐盟以來的親歐政策蒙上了陰影。此次選舉的投票率達到52%，創下過去20年的新高。

自1989年共產主義政權倒台以來，羅馬尼亞從未經歷過如此強勢的極右翼崛起。該國近1900萬人口中，許多人因經濟困境和鄰國戰爭而對現政權產生不滿。