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日本秋田野熊闖超市攻擊1員工 超過10小時沒離開

編譯中心╱綜合30日電
日本秋田一家超市遭野熊闖入，男店員額頭耳朵受傷，事發後相關人員正在設法捕捉這隻野熊。（視頻截圖）
日本秋田一家超市遭野熊闖入，男店員額頭耳朵受傷，事發後相關人員正在設法捕捉這隻野熊。（視頻截圖）

日本秋田市一間超市11月30日上午6時過後發生熊入侵傷人事件，截至下午5時止，當地警方與市府等研判熊仍在超市內，雖然出動無人機，還是無法確認熊所在位置，持續進行警戒，當時野熊待了超10小時仍未離開。

日本放送協會（NHK）報導，警方表示，30日上午6時20分左右，秋田市土崎港西地區一間超市發生40多歲男性員工遭熊攻擊致傷事件。這名員工雖然頭部受傷，但意識清楚，無生命危險。

警方表示，事發時正值超市開門營業前，所以店內並無顧客，而約20名員工都已疏散。

直到下午5時止，警方與市府研判熊仍在超市內未離開，除了在出入口設置捕捉陷阱外，還出動無人機確認超市內部狀態，但熊可能進入拍攝死角區，無法掌握熊所在的確切位置。

這間超市離JR秋田站約七公里，當地鄰近秋田港，附近還有警察署，是民宅與店家等林立之處。

根據秋田縣的熊出沒示警網頁，秋田市11月29日共有四件目擊亞洲黑熊出沒資訊，其中有人目擊到一頭體長約一公尺的熊在超市附近出沒。

住在超市附近的80多歲男性說，在這裡住了約30年未曾看過熊，「因為無法出門購物很困擾，希望相關單位能想辦法處理」。

另一名90多歲婦人也說，這一帶位處海邊，離森林很遠，熊要來到這裡也真的不容易，「雖然最近鄰鎮有人目擊到熊出沒，但我沒想到會來到這附近」。

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