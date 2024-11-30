我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

「不知梅克爾怕狗」 普亭再求原諒 否認17年前故意嚇她

編譯周辰陽／綜合29日電
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。（美聯社資料照片）
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。（美聯社資料照片）

俄羅斯總統普亭28日為了17年前帶著黑色拉布拉多犬科尼（Koni）參加德俄政府首腦會面，向德國前總理梅克爾表示了歉意，同時否認自己蓄意放狗要嚇對方，駁斥了梅克爾在新上市回憶錄所稱，他想要讓她感到不舒服。

路透與俄羅斯官媒RT報導，梅克爾在著作「自由：回憶錄1954-2021」寫道，本身怕狗的她知道普亭有時候會帶寵物科尼接見外賓，前一年就要幕僚請求普亭的團隊，當她在場時，不要把科尼帶出來。

梅克爾指出，當兩人2006年在莫斯科會面時，普亭尊重了她的要求，卻送了一隻大絨毛狗，但隔年在索契碰面時，體型龐大的科尼卻繞著房間走來走去，且徑直走向梅克爾。

根據報導與當時畫面，坐在普亭旁邊的梅克爾明顯不自在，也讓此次會議成為惡名昭彰的外交事件。普亭2016年接受德國畫報訪問時，簡短提到自已向梅克爾道歉。梅克爾則將這起事件稱為一場折磨，認為普亭「打算發表聲明，如有必要，甚至會有他的拉布拉多科尼幫忙」。

梅克爾寫道，「我試圖無視那隻狗，儘管牠當時就在我旁邊移動。我把普亭的臉部表情詮釋為他享受這種局面，這是一次小型的權力展示嗎？我只是在想，保持鎮定，專注於攝影師，一切都會過去的」。

普亭28日在哈薩克阿斯塔納召開記者會時，又再次被問到此事，否認自己早就知道梅克爾怕狗。

為前蘇聯國家安全委員會（KGB）效力期間外派東德的普亭表示，在德國生活的經歷教過他，「那裡的人對寵物抱持非常正面的態度」。普亭說，「我以為她會喜歡，後來才得知她怕狗。當我知道時，我向她道歉了」。

普亭還說，梅克爾要是再次造訪俄羅斯，自己「絕對不會再這樣做了」，而在場的俄羅斯記者們都笑了出來。普亭表示，「我再次懇求她，安吉拉，請原諒我，我不想對妳要成任何苦惱」。

YT連結：https://youtu.be/TY3jpVh0zTk?si=Z3deiJ70asZRuj13

普亭 梅克爾 俄羅斯

上一則

澤倫斯基首曝停火條件 現有領土獲北約保護就結束熱戰

延伸閱讀

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ
帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」
普亭威脅新飛彈襲基輔 讚川普「能化解俄烏戰」

普亭威脅新飛彈襲基輔 讚川普「能化解俄烏戰」
紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 普亭撂重話回應

紐時稱美國可能把核武交還烏克蘭 普亭撂重話回應

熱門新聞

俄羅斯國防部2022年10月在俄國西北部的普列謝茨克發射場，試射洲際彈道飛彈。（美聯社）

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

2024-11-26 08:43
示意圖。Image by Hans from Pixabay

日本幼稚園學童鞋頻傳失竊 調監視器發現是…

2024-11-25 14:24
烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，如果烏克蘭現有控制的領土被納入北約保護傘之下，就可與俄羅斯達成停火協議。(美聯社資料照)

澤倫斯基首度曝停火條件 讓現有領土「獲北約保護」就結束熱戰

2024-11-29 20:55
德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

2024-11-29 07:24
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。圖為杜魯多22日出席活動。(路透)

加拿大街頭鬧暴動 總理杜魯多卻在泰勒絲演唱會嗨舞

2024-11-24 13:19
俄羅斯總統普亭29日接見基洛夫州的州長。歐新社

烏媒循線追查 稱普亭小女兒用化名住巴黎 擔任DJ

2024-11-29 10:41

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃