帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

德國前總理梅克爾（左）與俄羅斯總統普亭2007年1月21日在普亭位於索契的官邸會面時，普亭當時寵物、黑色拉布拉多犬科尼走過兩人前方。資料照片。（美聯社）

俄羅斯 總統普亭 28日為了17年前帶著黑色拉布拉多犬科尼（Koni）參加德俄政府首腦會面，向德國前總理梅克爾 表示了歉意，同時否認自己蓄意放狗要嚇對方，駁斥了梅克爾在新上市回憶錄所稱，他想要讓她感到不舒服。

影片來源：YouTube

路透與俄羅斯官媒RT報導，梅克爾在著作「自由：回憶錄1954-2021」寫道，本身怕狗的她知道普亭有時候會帶寵物科尼接見外賓，前一年就要幕僚請求普亭的團隊，當她在場時，不要把科尼帶出來。

梅克爾指出，當兩人2006年在莫斯科會面時，普亭尊重了她的要求，卻送了一隻大絨毛狗，還說不會咬人，但隔年在索契碰面時，體型龐大的科尼卻繞著房間走來走去，並且徑直走向梅克爾。

根據報導與當時畫面，坐在普亭旁邊的梅克爾明顯不自在，也讓此次會議成為惡名昭彰的外交事件。普亭2016年接受德國畫報訪問時，簡短提到自已向梅克爾道歉。梅克爾則在「自由」將這起事件稱為一場折磨，認為普亭「打算發表聲明，如有必要，甚至會有他的拉布拉多科尼幫忙」。

梅克爾寫道，「我試圖無視那隻狗，儘管牠當時正或多或少就在我旁邊移動。我把普亭的臉部表情詮釋為他享受這種局面，他只是想要看看一個人處於困境時怎麼反應嗎？這是一次小型的權力展示嗎？我只是在想，保持鎮定，專注於攝影師，一切都會過去的」。

普亭28日在哈薩克阿斯塔納召開記者會時，又再次被問到此事，否認自己早就知道梅克爾怕狗，後來也已向她道歉，「老實說，我告訴過梅克爾，我不知道她怕狗。我要是知道，就絕不會這麼做了。相反，我想營造一種輕鬆愉快的氛圍」。

為前蘇聯國家安全委員會（KGB）效力期間外派東德的普亭表示，在德國生活的經歷教過他，「那裡的人對寵物抱持非常正面的態度」。普亭說，「我以為她會喜歡，後來才得知她怕狗。當我知道時，我向她道歉了」。

普亭隨後再次向梅克爾發出了賠罪聲明，還說萬一她要是再次造訪俄羅斯，自己「絕對不會再這樣做了」，而在場的俄羅斯記者們都笑了出來。

普亭表示，「我再次懇求她，安吉拉，請原諒我，我不想對妳要成任何苦惱」。