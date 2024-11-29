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62國聯手6周破獲史上最大運毒 查出225公噸古柯鹼

編譯中心／綜合28日電
哥倫比亞海軍7日發布照片，表示與多國在6周內起獲225公噸古柯鹼。（取材自哥倫比亞海軍網頁)
哥倫比亞海軍7日發布照片，表示與多國在6周內起獲225公噸古柯鹼。（取材自哥倫比亞海軍網頁)

哥倫比亞當局攜手多國在6周內起獲225公噸古柯鹼，創下全球查獲量最多的單一緝毒行動。其中部分毒品是在一艘「毒品潛艇」上查獲，意外發現從南美洲通往澳洲的新販毒途徑。

中央社綜合法新社與衛報報導，在6周「獵戶座行動」（Operation Orion）中，62國執法機構和其他組織攔截了6艘裝滿古柯鹼的半潛船，一共查獲1400公噸毒品，其中包括重逾1000公噸的大麻。

在這起針對全球海洋、海岸、河流及港口的大規模緝毒行動中，共有超過400人被捕。美國、巴西、西班牙、荷蘭及其他多國安全機構和多個國際組織均參與其中。

哥倫比亞海軍發表聲明指出，販毒集團在這次行動中損失超過84億美元。

哥倫比亞海軍官員葛里薩雷斯（Orlando Enrique Grisales）表示，當局還查獲一艘由木頭及玻璃纖維製成的半潛船，當時這艘船正在將5公噸的哥倫比亞古柯鹼運往澳洲，澳洲每公斤古柯鹼售價高達24萬美元，是美國的6倍以上。

這是此區第3次查獲這種高科技船，意外揭露販毒集團開啟的走私毒品「新路線」。這種船可在加滿油的情況下，連續航行約1.6萬公里。

此外，這次行動也發現墨西哥、巴西、哥倫比亞、厄瓜多和秘魯販毒集團與歐洲、大洋洲組織之間，存在過去不為人知的販毒聯盟。

毒品 澳洲 巴西

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