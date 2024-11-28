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川普遇襲濺血、馬里蘭州斷橋… 時代雜誌2024百大照片

編譯中心／綜合27日電
川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）造勢舞台上遭槍手擊傷右耳，美國特勤局（U.S. Secret Service）多名幹員一擁而上形成「人肉盾牌」加以保護。他舉起右拳震臂高呼時，右耳和臉頰上的血跡清晰可見。（美聯社）
川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）造勢舞台上遭槍手擊傷右耳，美國特勤局（U.S. Secret Service）多名幹員一擁而上形成「人肉盾牌」加以保護。他舉起右拳震臂高呼時，右耳和臉頰上的血跡清晰可見。（美聯社）

美國「時代雜誌」（TIME）2024年度百大最佳照片出爐，冰島火山熔岩吞噬雪地、0403台灣花蓮強震大樓傾斜欲倒，以及美國前總統川普造勢遇襲右耳濺血一刻，都雀屏中選。

自然奇觀

冰島火山2月8日噴發，熔岩吞噬雪白大地上通往格林達維克鎮（Grindavik）的主要道路，流向前往藍色潟湖（Blue Lagoon）的道路，上演著一場驚心動魄的「冰與火之歌」。

冰島火山2月8日噴發，熔岩吞噬雪白大地上通往格林達維克鎮（Grindavik）的...
冰島火山2月8日噴發，熔岩吞噬雪白大地上通往格林達維克鎮（Grindavik）的主要道路，流向前往藍色潟湖（Blue Lagoon）的道路，上演著一場驚心動魄的「冰與火之歌」。（美聯社）

撒哈拉沙漠邊緣小鎮摩洛哥梅爾祖加（Merzouga）9月罕見降雨，無人機於10月24日從空中拍下沙丘和棕櫚樹泡在水中的奇幻畫面。

體壇經典

網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）6月3日在法國網球公開賽第9天男單賽事對戰阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）時，在網前滑步，展現以正手拍放小球成功取分的美技後，順勢俯臥紅土場地上並且大劈腿耍寶。

2024巴黎奧運衝浪賽7月29日進行期間，巴西選手麥迪納（Gabriel Medina）和衝浪板彷彿克服地心引力般地同時漂浮在空中，經典瞬間的照片在網路上瘋傳。照片中，彷彿漂浮空中的他右手指向天際，衝浪板則在他身旁直立著。

美國職棒大聯盟MLB世界大賽10月29日第4戰期間，洛杉磯道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）接殺界外球時，兩名紐約洋基球迷竟硬把球從手套中搶走，最後遭驅逐出場。

巴西女子體操選手安德拉德（Rebeca Andrade）8月5日在巴黎奧運地板項目摘金。頒獎時，站在台上的銀、銅牌得主美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）和柴爾斯（Jordan Chiles）單膝跪地「夾道恭迎」金牌得主登台，畫面令人莞爾。

戰亂剪影

12歲巴勒斯坦女童伊布拉欣（Tuqa Ossama Ibrahim）於以色列空襲期間失去雙腿。接受援助而棲身阿拉伯聯合大公國首都阿布達比的她，伊斯蘭教齋戒月期間於3月19日坐著輪椅，一旁其他孩童則騎著腳踏車或穿上溜冰鞋玩耍。

一群以色列女兵2月19日在以色列南部加薩走廊（Gaza Strip）邊境一個陣地玩自拍，背景是戰火摧殘後規模龐大的斷垣殘壁。

政治人物

川普7月13日在賓州巴特勒（Butler）造勢舞台上遭槍手擊傷右耳，美國特勤局（U.S. Secret Service）多名幹員一擁而上形成「人肉盾牌」加以保護。他舉起右拳震臂高呼時，右耳和臉頰上的血跡清晰可見。

6月13日，在義大利法沙諾（Fasano）舉行的第50屆七大工業國集團（G7）高峰會首日，領袖們同時抬頭仰望天空，觀賞跳傘表演。

美國總統拜登到巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）出席20國集團（G20）高峰會途中，於11月17日前往瑪瑙斯（Manaus），成為走訪亞馬遜雨林的首位在任美國總統。他簽署公告將當天定為「國際保育日」（International Conservation Day）後，在雨林中對大批媒體發表談話。

美國億萬富豪、科技大亨馬斯克（Elon Musk）10月5日在川普遭刺殺未遂地點的賓州巴特勒為川普站台時，高舉著雙臂跳上講台催票，還意外露出肚臍。

天災人禍

美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日遭新加坡籍貨輪DALI號撞上後倒塌，造成6名營造工人喪生，繁忙航道為之受阻。

台灣花蓮4月3日發生規模7.2強震，造成18人罹難、逾千人受傷。市區天王星大樓不堪強震威力而嚴重傾斜，現場拉起封鎖線。畫面中可見搜救團隊正準備進入大樓。

西班牙瓦倫西亞自治區（Valencia）10月底發生毀滅性洪災，一名女子站在陽台上，看著底下街道上滿是堆疊著的車輛，一片凌亂。

社會現象

一名移民3月17日橫渡美墨邊界格蘭河（Rio Grande），從墨西哥進入美國德州邊境城鎮伊格帕斯（Eagle Pass）後，眼前是一道又一道相互纏繞的帶刺鐵絲網等待著他。

泰國綠山動物園（Kheow Open Zoo）當紅明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（M...
泰國綠山動物園（Kheow Open Zoo）當紅明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）9月16日與母親正在進食，圍牆一側的遊園民眾高舉手機，爭相搶拍牠的可愛模樣。（路透）

泰國綠山動物園（Kheow Open Zoo）當紅明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）9月16日與母親正在進食，圍牆一側的遊園民眾高舉手機，爭相搶拍牠的可愛模樣。

川普 巴黎奧運 巴西

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