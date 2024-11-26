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札幌鬧區大樓傳出爆炸與起火 至少4受傷、1昏迷不醒

編譯周辰陽／即時報導
日本北海道札幌市中心鬧區一棟建築26日下午傳出爆炸聲響，火苗則從窗戶竄出，消防單位稱4人受傷，其中一名男子昏迷不醒。 （取材自STVニュース北海道）
日本北海道札幌市中心鬧區一棟建築26日下午傳出爆炸聲響，火苗則從窗戶竄出，消防單位稱4人受傷，其中一名男子昏迷不醒。 （取材自STVニュース北海道）

日本北海道札幌市中心鬧區的一棟建築26日下午傳出爆炸聲響，火苗則從窗戶竄出。消防單位表示，有4人受傷，其中一名男子昏迷不醒，警消目前正在調查詳情。

NHK與北海道當地媒體報導，這起事件發生在札幌中央區繁華地段的薄野（ススキノ），一名路人下午3時18分左右報案指出，從一棟建築物「聽到爆炸，而且從窗戶明顯可見火焰」。NHK在中央區安裝的攝影機拍攝畫面顯示，白色的煙霧從建築物之間冒出，消防隊員正在噴水灌救。

根據報導，消防部門出動了17輛消防車與其他車輛前去滅火。火場所在的薄野聳立著數棟綜合大樓，現場擠滿群眾圍觀消防作業，據報引發了騷動。

根據NHK在當地時間下午4時前拍攝的畫面，10多輛消防車聚集在火災現場的大樓周圍，並且升起雲梯檢查情況。周圍已經拉起了封鎖線，可見到多名警消人員聚集。

根據消防部門說法，火勢據信始於位於該棟建築2樓的一家餐廳，至下午4時左右基本上撲滅，4名年紀分別為20多歲至50多歲的男女受到了包括燒傷在內的傷勢，

日本

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