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羅馬尼亞大選「親俄派」爆冷 選票最多挺進決選

編譯中心╱綜合25日電
羅馬尼亞24日舉行總統大選，62歲的極右翼候選人喬吉斯古(Calin Georgescu)(中)獲得22.9%的選票，位居第一。 (美聯社)
羅馬尼亞24日舉行總統大選，62歲的極右翼候選人喬吉斯古(Calin Georgescu)(中)獲得22.9%的選票，位居第一。 (美聯社)

羅馬尼亞24日舉行總統大選，對北約(NATO)極力批評的極右翼候選人，出乎意料斬獲最多選票，將挺進12月8日的決選，恐威脅到這個北約成員國堅定的親烏克蘭立場。

央廣報導，根據已經開出99.9%選票的結果，62歲的極右翼候選人喬吉斯古(Calin Georgescu)獲得22.9%的選票，位居第一，中右翼競爭者拉斯科尼(Elena Lasconi)則以19.16%的得票率居次。

拉斯科尼領先左翼的現任總理喬拉庫(Marcel Ciolacu)，喬拉庫深獲海外選民的支持，原本最被看好將贏得第一輪投票

羅馬尼亞總統擔任半行政職務，有權控制國防開支，這將導致一個艱難的問題，在美國總統川普明年1月將開啟的第二個任期中，羅馬尼亞預計將面臨到提高軍事開支以符合北約標準的壓力，而與此同時，該國也試圖減少沉重的財政赤字。

部分投票前夕的民調結果顯示，喬吉斯古的支持率僅約5%，而在更早的民調中他幾乎沒有得到支持。

政治評論員馬格丁(Radu Magdin)表示，喬吉斯古在民調中的個位數支持率，與實際投票結果間的差距，是自羅馬尼亞在1989年擺脫共產主義以來從所未見的。馬格丁說：「在我們34年的民主制度中，我們從來沒有看過與民調相比，(得票率)如此激增的情況。」

本次選戰議題聚焦在生活成本飆升。羅馬尼亞是歐盟中，面臨貧窮風險的人口比例最高的國家。

儘管羅馬尼亞的預算赤字占經濟產出的8%，在歐盟中居冠，但左翼候選人喬拉庫還是向選民承諾慷慨的支出以及不會加稅，同時在鄰國烏克蘭深陷戰火的期間提供了政策穩定的安全感。

喬吉斯古曾是極右翼羅馬尼亞統一聯盟的重要成員，他稱北約部署在羅馬尼亞境內的彈道飛彈防禦系統是一項「外交恥辱」；他並曾聲稱，如果北約成員國受到俄羅斯的攻擊，這個西方軍事聯盟將不會提供保護。

中右翼的拉斯科尼曾是一名記者，她於2018年加入拯救羅馬尼亞聯盟(USR)，並於今年成為黨魁。她主張增加國防開支並力挺烏克蘭。

一位政治評論員表示，不排除俄羅斯干預選舉，讓喬吉斯古得以在選舉中異軍突起勝出的可能性。

北約 民調 投票

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