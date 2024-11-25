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日本孤獨死保險保戶百萬人 南韓調查8成5是中年男性

記者雷光涵、甘芝萁／專題即時報導
無人知曉的情況下獨自離世，稱之「孤獨死」。示意圖，非新聞當事者。(路透)
無人知曉的情況下獨自離世，稱之「孤獨死」。示意圖，非新聞當事者。(路透)

日本NHK電視台2010年的電視紀錄片「無緣死」，說全國一年高達3萬2千名與家人、社會失去連結的人，在無人知曉的情況下離世。影片在日本掀起話題。日本警察廳今年首度公布孤獨死人數，到年底恐達7萬人。

2021年日本政府新設孤獨．孤立大臣，是全世界第二個有此職務的國家；過去十幾年來，卻沒做過全國性統計。直到去年通過「孤獨．孤立對策推進法」，工作小組認為掌握現況是提出解方的第一步，官方才開始討論孤獨死定義。

警察廳是以在家死亡時為獨居狀態來統計，第二季公布上半年有3萬7227人孤獨死，東京、大阪、神奈川等人數最多，其中約4千人死亡超過一個月才被發現。由於人數比原先預估還多，政府立刻上修今年數據。

南韓「孤獨死預防及管理法」2021年上路，南韓衛生福利部對2017年至2021年孤獨死展開調查，發現過去五年，孤獨死人數增加4成。孤獨死當中，八成五以上是中年男性，屍體平均需要3周以上才被發現。

日本防制孤獨死是由下而上，透過類似社區志工了解當地長者的狀況，為獨居長者送餐，同時確認長者的安危等。政府編列預算給地方及非營利組織，攜手合作。

民間企業能參與的像是用感應器或攝影鏡頭監測長者的動態和作息，檢測異常會通知家人或相關人員、保全公司24小時緊急通報和定期巡視服務。送報紙或快遞業者在配送時，順便確認長者的安危。查電表人員一旦發現用電量與過往不同，便向上通報。

民間也有消極降低孤獨死帶來財損的對策，孤獨死保險就是一例。自住房屋可以加保支付死後的遺物整理、特殊清理的費用，房東為租屋處加保，還能獲得租金賠償。推估2023年加入孤獨死保險的有100萬人，60歲以上的高齡者為主，市場規模可能達200億日圓(約1.3億美元)。日本孤獨死的社會現象也造就了特殊清掃業的興起，據報導，目前有5千多家。此外，有特殊清理業者開發手機App，偵測使用者的手機多長時間沒有被拿起來使用，若超過設定的時長，App會主動發訊息給業者與登錄的家屬。

南韓、日本孤獨死增加 製表／吳淑君、雷光涵
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日本 保險 南韓

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