「來得太少太晚」不滿氣候融資額 開發中國家：侮辱

COP29主席、亞塞拜然生態與天然資源部長巴巴耶夫（中）主持閉幕會議。（路透）

第29屆氣候峰會（COP29）閉幕，24日凌晨宣布草案決議，要求已開發國家在2035年前，提供開發中國家每年至少3000億美元的氣候資金，並呼籲公私部門未來10年合作達成1.3兆美元的目標。COP29主席巴巴耶夫稱這是重大突破。然而，受氣候災害惡化影響最嚴重的貧窮國家感到不滿，稱這筆金額侮辱性地低，感到被背叛。中國說，協議中的資金遠未能滿足需要，非洲談判小組亦稱3000億美元「太少，也來得太晚」。

貧窮與易受氣候變遷衝擊的國家原期望每年獲得上兆美元資金，且希望能來自國家撥款或其他可負擔的財務支持，因為以市場利率為基礎的貸款 可能加重其債務負擔，因此對最後結果感到挫折。

印度 率先以強烈措詞對這份協議表達反對，批評這份文件只是「幻象」，掀起來自開發中國家的抗議潮。中央社引述法新社報導，印度官員蘭納（Chandni Raina）表示：「提議的這筆數字糟糕透頂，金額簡直微不足道。」

獅子山共和國氣候部長阿卜杜勒伊表示，這顯示出富裕國家「缺乏善意」，無法在世界上最窮困的國家面臨海平面上升和乾旱加劇的情況下伸出援手。奈及利亞談判代表馬杜奎（Nkiruka Maduekwe）更直言：「這是一種侮辱。」

草案決議呼籲，希望大家共同合作，無論是來自公部門還是私部門的資金源，應致力於提高給開發中國家採取氣候行動的資金，在2035年前至少達到1.3兆美元的規模。不過，其中只有3000億美元是贈款或低息貸款形式的及時援助，其餘資金則是來自私人投資或「潛在新資金」，包括發達國家可能對化石燃料企業、或商務飛行常旅客徵稅等，這些新資金方案幾乎都未落實，如同空白支票 。

太平洋島國馬紹爾群島的氣候變化特使斯泰格強調，最脆弱國家至少需要每年5000億美元援助。