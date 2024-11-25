不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟

加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。（取材自@sarahelizabth13的X）

加拿大蒙特婁日前爆發反北約 、反以色列 街頭暴動，大批抗議者燒車砸店導致警方不得不出動催淚瓦斯驅散人群。不料社群媒體流出同一時間總理杜魯多 在歌手泰勒絲演唱會上扭腰擺臀的熱舞影片，引爆民眾怒火，事件迅速在網上發酵，杜魯多挨轟像羅馬帝國的暴君尼祿，無視城市遭焚燒。

福斯新聞報導，美國流行音樂天后泰勒絲巡迴演唱會22日晚間在多倫多登場，根據X流出影片可見，杜魯多也現身一起嗨，在泰勒絲登場前，隨著歌曲「You Don't Own Me」大秀舞技，影片中杜魯多十分投入，現場觀眾更是熱情高漲，全程跟唱歡呼不斷。

而此時在多倫多以東531公里外的杜魯多家鄉蒙特婁正值暴動，許多反北約或反以色列抗議人士趁著北約峰會在街頭焚燒車輛、砸毀商店，甚至向警方投擲小型爆炸裝置和金屬物品，還有人燒毀以色列總理內唐亞胡的肖像。

這段影片也掀起部分國會議員和廣大民眾怒火。魁北克參議員豪薩柯斯（Leo Housakos）嘲諷杜魯多，「希望你玩得開心」，不少民眾則批評「國家正在被撕裂，杜魯多像尼祿一樣跳舞，而羅馬正在燃燒中」，還有人說「他跳舞時，騎行區被暴徒燒毀了」，不少民眾因此質疑杜魯多不分輕重緩急。

對此杜魯多在23日譴責抗議活動的暴力和反猶太主義，但並未針對惹議影片置評。

中央社引述法新社報導，杜魯於社群媒體X平台發文，呼應其他政治人物對示威者的批評，他表示：「必須（讓他們）面臨後果，對暴徒究責。」

杜魯多還說：「反猶太、恫嚇和暴力行徑，無論在哪裡發生都必須受到譴責。」

北大西洋公約組織（NATO）當天在魁北克省大城蒙特婁（Montreal）舉行會議，親巴勒斯坦與反資本主義團體發起譴責北約的示威活動。

警方指出，交通工具遭到縱火，商店窗戶被砸破，還有示威者投擲煙霧彈等物品，有三人遭逮捕。

當地媒體報導，有示威者在人群中焚燒以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，使緊張情勢升高。

警方使用刺激性化學物質和警棍，驅散約有800人參與的示威活動。

魁北克省省長雷哥（Francois Legault）於X平台發文說：「我們昨晚在蒙特婁街頭目擊的暴力及仇恨景象，還有特意針對猶太社群的攻擊，令人無法接受。」