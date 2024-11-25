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不顧街頭暴動 加拿大總理在泰勒絲演唱會熱舞挨轟

編譯中心／綜合24日電
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。（取材自@sarahelizabth13的X）
加拿大總理杜魯多22日在蒙特婁正值街頭暴動時，參加歌手泰勒絲在多倫多的演唱會，還在場中熱舞，引發民怨。（取材自@sarahelizabth13的X）

加拿大蒙特婁日前爆發反北約、反以色列街頭暴動，大批抗議者燒車砸店導致警方不得不出動催淚瓦斯驅散人群。不料社群媒體流出同一時間總理杜魯多在歌手泰勒絲演唱會上扭腰擺臀的熱舞影片，引爆民眾怒火，事件迅速在網上發酵，杜魯多挨轟像羅馬帝國的暴君尼祿，無視城市遭焚燒。

福斯新聞報導，美國流行音樂天后泰勒絲巡迴演唱會22日晚間在多倫多登場，根據X流出影片可見，杜魯多也現身一起嗨，在泰勒絲登場前，隨著歌曲「You Don't Own Me」大秀舞技，影片中杜魯多十分投入，現場觀眾更是熱情高漲，全程跟唱歡呼不斷。

而此時在多倫多以東531公里外的杜魯多家鄉蒙特婁正值暴動，許多反北約或反以色列抗議人士趁著北約峰會在街頭焚燒車輛、砸毀商店，甚至向警方投擲小型爆炸裝置和金屬物品，還有人燒毀以色列總理內唐亞胡的肖像。

這段影片也掀起部分國會議員和廣大民眾怒火。魁北克參議員豪薩柯斯（Leo Housakos）嘲諷杜魯多，「希望你玩得開心」，不少民眾則批評「國家正在被撕裂，杜魯多像尼祿一樣跳舞，而羅馬正在燃燒中」，還有人說「他跳舞時，騎行區被暴徒燒毀了」，不少民眾因此質疑杜魯多不分輕重緩急。

對此杜魯多在23日譴責抗議活動的暴力和反猶太主義，但並未針對惹議影片置評。

中央社引述法新社報導，杜魯於社群媒體X平台發文，呼應其他政治人物對示威者的批評，他表示：「必須（讓他們）面臨後果，對暴徒究責。」

杜魯多還說：「反猶太、恫嚇和暴力行徑，無論在哪裡發生都必須受到譴責。」

北大西洋公約組織（NATO）當天在魁北克省大城蒙特婁（Montreal）舉行會議，親巴勒斯坦與反資本主義團體發起譴責北約的示威活動。

警方指出，交通工具遭到縱火，商店窗戶被砸破，還有示威者投擲煙霧彈等物品，有三人遭逮捕。

當地媒體報導，有示威者在人群中焚燒以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的肖像，使緊張情勢升高。

警方使用刺激性化學物質和警棍，驅散約有800人參與的示威活動。

魁北克省省長雷哥（Francois Legault）於X平台發文說：「我們昨晚在蒙特婁街頭目擊的暴力及仇恨景象，還有特意針對猶太社群的攻擊，令人無法接受。」

https://x.com/donstewartmp/status/1860176564081819991/video/2

泰勒絲官方網頁展示杜魯多現身多倫多演唱會的照片。（泰勒絲官方網頁）
泰勒絲官方網頁展示杜魯多現身多倫多演唱會的照片。（泰勒絲官方網頁）

杜魯多 北約 以色列

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