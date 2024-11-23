擠下6連霸日本 2024最強護照新加坡奪冠 這3國墊底

「2024年最強護照」新加坡以195個免簽國居冠；圖為遊客在新加坡濱海灣金沙酒店的屋頂游泳池游泳。(路透)

評估「2024年最強護照」排行榜近日出爐，由居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」所統計的「亨利護照指數」（Henley Passport Index），以擁有多少免簽國家作為評比，連續6年冠軍的日本 被新加坡 擠下，新加坡以195個免簽國居冠；日本、南韓 及歐洲5國位居第二名。

綜合外電報導，根據「亨利護照指數」，2024最強護照除了冠軍新加坡外，芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓及西班牙等7個國家同居第二名，這些國家皆有192個免簽國待遇。

排第三則有奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威和瑞典等7國，皆享有191個免簽國；台灣居第34名，有141個免簽國，與秘魯並列；中國排名從第62名前進到60名，不過免簽國家卻從88國減少至85國；香港以171個免簽國家，和安多拉、巴西並列18名，較去年排名上升1名。

報導指出，亨利護照指數，針對全球199個國家、地區的護照進行排名，自2006年推出以來，台灣護照曾位居第55名，2010年跌至最低的第69名，2015年後則穩定維持在30名上下。

另外，全球護照排行最末端分別為阿富汗、敘利亞及伊拉克，這些國家的免簽國數皆少於35個。這份榜單自2006年起每年公布，是衡量各國旅行便利性的重要參考依據。