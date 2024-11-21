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烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

不丹也靠比特幣發財 持有價值10億美元 相當1/3GDP

編譯葉亭均／綜合20日電
比特幣價格近日一度突破9萬4000美元。(路透)
比特幣價格近日一度突破9萬4000美元。(路透)

美國催出了創紀錄的加密貨幣暴漲行情，效應擴及亞洲，像是曾被封為「全球最幸福國度」的不丹，持有的比特幣價值已經超過10億美元，相當於該國國內生產毛額（GDP）的36%。

自從川普在11月5日美國總統大選勝出後，比特幣的市值規模估計增加超過8000億美元，主要是寄望川普能實現競選承諾，把美國變成「世界加密貨幣首都」，會帶動數位資產熱潮。比特幣價格近日一度突破9萬4000美元。

這股樂觀氛圍也在亞洲帶來一些利多。喜馬拉雅山腳下的不丹，國家投資部門Druk控股投資公司已積累不少比特幣，主要是靠著比特幣「挖礦」，也就是協助營運比特幣網絡運作的機制，取得了比特幣做為獎賞。至於不丹比特幣挖礦的電力來源，則是仰賴該國豐沛的水力發電資源。

根據研究機構Arkham Intelligence的資料，自從美國大選日以來，不丹積累的比特幣價值已經膨脹2億美元，達到11億美元，相當於不丹GDP的36%左右。Druk控股投資公司執行長Ujjwal Deep Dahal表示，該機構是從2019年開始進行比特幣挖礦，但無法確認其價值，原因是這些比特幣對其「核心內部資產管理與多元化策略」是重要的。

比特幣 不丹 投資

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