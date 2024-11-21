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以軍轟炸敘利亞歷史名城 禁止食物送進加薩最北部醫院

編譯中心╱綜合20日電
在加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia），巴勒斯坦人聚集在遭以色列襲擊的房屋殘骸前。(路透)
在加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia），巴勒斯坦人聚集在遭以色列襲擊的房屋殘骸前。(路透)

敘利亞新聞社（SANA）報導，以色列20日發動攻擊，擊中敘利亞歷史名城巴邁拉（Palmyra）的住宅大樓及一處工業區，造成36人死亡，超過50人受傷。

路透報導，以色列軍方拒絕評論敘利亞新聞社稍早一份未提及大規模傷亡的報導。

以色列多年來持續空襲敘利亞境內跟伊朗相關的目標，但自去年10月7日遇襲起，已加強這類攻擊。當天巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列的攻擊，引爆加薩走廊目前的戰爭。

以色列軍方上周另表示，以軍攻擊了敘利亞與黎巴嫩邊界上、被用於轉交武器給黎巴嫩政軍組織「真主黨」（Hezbollah）的運輸路線。

巴邁拉古城獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界遺產，2015年曾遭「伊斯蘭國」激進分子占領並局部摧毀，之後被敘利亞軍方收復。

另外，加薩走廊衛生官員表示，以色列部隊20日在加薩走廊又造成至少19名巴勒斯坦人喪生。以軍正擴大加薩走廊最北部的入侵行動，轟炸醫院並且炸毀民宅。

路透報導，醫務人員表示，以色列襲擊加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）地區一間房屋，除造成至少12人死亡，另有至少10人依然失蹤，搜救工作持續進行中。他們同時表示，附近有另一名男性命喪戰車砲擊。

貝特拉希亞鎮（Beit Lahiya）卡邁爾艾德旺醫院院長薩菲亞表示，醫院「在沒有預警的情況下，每一個部門都遭到轟炸，當時我們正在試圖拯救加護病房中的傷患」。這間醫院是加薩北部勉強維持營運的三處醫療設施之一。「45名內科和外科人員遭到逮捕，而且替代團隊不准進入醫院，現在每天都有傷患死亡，他們本來可以在有資源可用情況下救活。」「遺憾的是，食物和飲水不被准許送進醫院，甚至連一部救護車也不許前往北部。」

薩菲亞說，卡邁爾艾德旺醫院中共有包括孩童和婦女在內的85名傷患，加護病房有六名病患。由於缺糧，其中17名孩童到院時已經出現營養不良症狀。19日則有一名男性死於脫水。

以色列在加薩走廊已經進行13個月的戰爭造成近4萬4000人死亡，加薩走廊230萬人口幾乎沒有人不曾經歷無家可歸的遭遇。

遊客參觀敘利亞巴邁拉（Palmyra）的羅馬遺址。圖為美聯社檔案照
遊客參觀敘利亞巴邁拉（Palmyra）的羅馬遺址。圖為美聯社檔案照

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