波羅的海電纜又遭截斷 德防長：沒人相信是意外

芬蘭連接德國的海底資料電纜在2015年鋪設的資料畫面。（路透）

德國國防部 長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)19日表示，波羅的海(Baltic Sea)海底兩條光纖通訊電纜遭到截斷，顯然是一項蓄意破壞行動。

央廣報導，佩斯托瑞斯在布魯塞爾與歐盟國防部長們會晤前表示，「沒有人相信這些電纜是意外的被截斷，我也不相信這種說法，認為這些是船錨意外對這些海底電纜造成損害」。

他說，「所以，在仍未知它的特定緣由前，我們必須說明，它是一項「混和」行動。我們也必須假設，在不知曉的情況下，它是一項蓄意破壞」。

這兩條在波羅的海下的電纜，包括一條連接芬蘭和德國的電纜最近幾天遭到截斷，升高了有惡意行為者、國家和公司涉入破壞的懷疑。

芬蘭和德國政府18日表示，正對波羅的海下連接兩國的海底光纖電纜被截斷一事進行調查。他們並且對關鍵基礎設施的安全表示擔憂。

芬蘭國家主管的網安和電信公司Cinia表示，這條長1200公里、從芬蘭首都赫爾辛基通過波羅的海，一直到德國海港市羅斯托克(Rostock)的光纖電纜，可能是遭到外力截斷。

芬蘭和德國外交部表示，「我們的歐洲安全不只受到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的威脅，也受到惡意行為者的混和戰威脅」。他們表示，「保衛我們共同的關鍵基礎設施，對我們的安全與我們社會的韌性來說至關重要。」

瑞典 公共廣播電視公司「瑞典電視台」(SVT)報導，瑞典當局也在調查一條連結立陶宛和瑞典的通訊電纜遭到損害的情形。這條電纜在被截斷的纜線附近。