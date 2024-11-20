西班牙解決缺工危機 未來3年...1年准30萬移民合法

西班牙移民 部長賽茲(Elma Saiz)19日對記者表示，隨著西班牙尋求擴大勞力供給，新移民法將在未來三年內，每年允許大約30萬無證移民取得合法身分。

央廣報導，相較於義大利 等許多歐洲國家，由左派政黨組成少數聯合政府的西班牙在很大程度上對移民持正面態度。

賽茲說：「西班牙必須在成為一個開放、繁榮的國家，或是一個封閉、貧窮的國家之間做出選擇，而我們選擇了前者。」他接著表示，西班牙每年需要約25萬至30萬外籍工作者，以「維持其福利國家的運作」。

這項改革將縮短並簡化移民申請工作和居留許可的法律和行政程序，允許他們登記成為自雇者或受雇員工，並提供額外的勞動權利保障。

此外，據媒體報導，氣候變遷 造成極端天氣，帶來的影響可從南歐橄欖油產量近年下滑看出。西班牙橄欖油產量占全球40%以上。主要產區安達魯西亞去年產量驟減，今年尚未完全恢復。業者指出久旱不雨和勞工短缺嚴重影響橄欖油生產。

不過今年下半年開始南歐大部分地區的乾旱突然結束，專家預測今明兩年收成會好得多，全球最大橄欖油生產商表示，歷史最具挑戰性的時刻即將結束，價格會比高點下跌過半。