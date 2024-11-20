印度空汙不散 泰姬瑪哈陵被霧霾消失1周變這樣

在德里東南方的北方邦（Uttar Pradesh）阿格拉市（Agra），由於能見度降至零公尺，當地地標泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）已被有毒霧霾籠罩將近一周。(路透)

濃厚霧霾籠罩印度 北部大部分地區，周圍各邦居民19日意識到又得經歷惡劣空氣品質，首都新德里空氣汙染 依然嚴重；德里東南方、泰姬瑪哈陵所在的阿格拉市能見度甚至降為零。

德里空氣品質指標（AQI）峰值18日高達491，迫使政府針對車輛移通和營造活動進行限制，學校改採線上教學。

AQI以500為測量最高值。中央污染控制局（Central Pollution Control Board, CPCB）表示，19日德里的24小時AQI來到488，而且首都至少五個監測站通報數值高達500。

CPCB定義AOI，0至50為「佳」，而超過401為「嚴重」。CPCB指出，達到嚴重等級將對人體健康構成風險，而且會對已經患有疾病者造成「嚴重影響」。

在德里東南方的北方邦阿格拉市，由於能見度降至零公尺，當地地標泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）已被有毒霧霾籠罩將近一周。

另中央社引述法新社報導，政府營運的旁遮普遙感中心指出，有「印度麥倉」之稱的北印農業重鎮旁遮普邦18日記錄到發生1251起農地火警。

自今年9月以來，旁遮普邦已經記錄到9655起農地火警，先前單日最高數據是8日創下的730起。

在記錄到最多農地火警的昨天，新德里的細懸浮微粒（PM2.5）濃度飆升，超過世界衛生組織（WHO）建議每日最大值的60倍。PM2.5是危險致癌 物質，可穿透肺部氣泡，並直接進入血管中。