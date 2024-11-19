台積電赴日推手選舉落馬 自民黨改提「他」接手

台積電赴日推手、日本「晶片沙皇」甘利明在上月的眾院大選連任失利，自民黨改提名山際大志郎（圖），接手該黨半導體戰略推進議員聯盟會長一職。 （美聯社）

自民黨前重量級議員甘利明，號稱是日本 最懂半導體業的政治人物，也是邀台積電進駐日本的重要推手，但甘利明在上月的眾院 大選連任失利，自民黨改提名山際大志郎，出任該黨半導體戰略推進議員聯盟的會長。

彭博資訊報導，甘利明是半導體戰略推進議員聯盟的前會長，力挺日本重新發展晶片 。現在曾任經濟再生大臣的山際大志郎，將接手甘利明之職。

今年56歲的山際大志郎，曾當過獸醫，2003年首度參選眾議院選舉當選，曾被視為自民黨的新生代明星。2021年10月岸田內閣上路，山際被延攬入閣擔任經濟再生大臣，首度入閣。他的職務主要是擔任岸田內閣的重要政策「新資本主義」、防疫對策等工作。2022年8月岸田內閣改組，山際留任，但前首相安倍晉三當年7月8日在奈良輔選時遇刺，牽扯出統一教與自民黨的關係深遠。

之後山際大志郎與「統一教」的關係陸續被在野黨揭露，在野黨甚至要求當時的首相岸田文雄撤換他，山際大志郎最後請辭下台。

在此新人事公布前，日相石破茂財承諾要再提供10兆日圓以上（650億美元）公共支援，給該國的半導體和人工智慧（AI）產業。日本當局過去三次追加預算，已替這些產業取得約4兆日圓，其中包括給予晶片公司Rapidus 9,200億日圓，Rapidus目標在2027年量產先進邏輯晶片。

自民黨副幹事長關芳弘19日說：「半導體是未來產業的咽喉點，不該思索Rapidus能否勝出，而是不管如何都得成功。 」

自民黨可能會在明年國會例行議程中，力推新撥款機制的法案。自民黨與盟友公明黨在10月大選失去多數席次，如今需要反對黨支持，才能推動新政策。