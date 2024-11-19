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南韓空飄巧克力派、藥、衛生棉到北韓 她怒轟「垃圾」

編譯盧思綸╱綜合18日電
南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等。(朝中社)
南韓18日空飄物資氣球到北韓，裡面放有衛生棉、巧克力派、藥品等。(朝中社)

韓聯社報導，南韓18日空飄物資氣球北韓，裡面放有巧克力派、藥品、衛生棉等，遭到北韓領導人金正恩胞妹金與正公開嗆聲「垃圾」，警告南韓總有一天會付出代價，北韓也在18日相繼三周後再度祭出垃圾氣球反擊。

根據北韓官媒朝中社照片，南韓飄送裝有不同生活物資的氣球，地面以及樹木和電線上掛滿了南韓透過氣球空投的物資，其中包括印有各種口號的紙製傳單、巧克力派、藥品、女性用品及兒童營養補充劑等。

金與正指控，南韓不顧警告，空投政治傳單和物品發起挑釁，更怒批「垃圾」，說南韓對北韓土地造成汙染，總有一天會付出代價。

隔日，根據南韓參謀長聯席會議，南韓再度偵測到來自北韓約40顆垃圾氣球，考慮到風向，氣球有可能移動到京畿道和首都圈，當局在當日凌晨2時56分左右，向民眾發送了安全通知簡訊。

光是今年5月以來，北韓就向南韓發送了至少31次的垃圾氣球，其中也曾降落到位於龍山的總統辦公室附近。

除傳單事件外，北韓近期也在邊境地區進行一系列全球定位系統（GPS）信號干擾行動。根據南韓軍方表示，北韓自8日以來，連續10天在京畿道、江原道北部及西北島嶼等接壤地區嘗試進行GPS信號干擾，14日以後，干擾信號從西北島嶼擴展至整個京畿和江原道北部的邊境區域。

南韓 北韓 氣球

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