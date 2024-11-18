以再空襲加薩北部 至少30死59失蹤

以軍17日空襲加薩 北部貝特拉希亞一幢5層住宅，當地衞生部門消息稱，遇襲建築內有至少6戶家庭，襲擊造成72人遇難。衞生部門隨後更新消息指已尋獲30具遺體，其中包括婦孺，還有59人失蹤。

文匯報引述法新社現場畫面顯示，遇襲建築被夷為平地，廢墟中滿是扭曲的金屬和破碎的混凝土，遇難者遺體被覆蓋毛氈擺在廢墟邊緣，滿身灰塵的救援人員竭力挖掘瓦礫、尋找被困在廢墟下的受害人；以軍宣稱空襲是針對貝特拉希亞附近所謂「武裝分子目標」。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 控訴以軍犯下「大屠殺」，稱以軍持續實施「種族滅絕」，報復手無寸鐵的平民。

路透報導，醫護人員及居民表示，至少有6個家族住在這棟建築物裡。哈瑪斯治下的加薩政府新聞室宣稱共72死；以色列尚未立即評論這起事件，但經常指控哈瑪斯新聞室誇大死亡人數。

消息另指，以軍17日對加薩其他地區空襲，造成至少20人死亡，包括4名婦女和3名兒童。

美聯社報導，天主教教宗方濟各 在即將出版的新書中表示，有國際專家認為加薩正發生的事情具有種族滅絕特徵，他呼籲展開調查，「我們應當仔細評估，這是否符合國家法專家和組織制訂的、關於（種族滅絕的）定義。」