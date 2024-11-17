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委內瑞拉選後抗爭2400多人被捕 傳225人周末獲釋

中央社／委內瑞拉聖弗朗西斯科德亞雷16日即時報導
委內瑞拉現任總統馬杜洛。(路透)
委內瑞拉現任總統馬杜洛。(路透)

委內瑞拉檢察官辦公室消息人士表示，當局這個周末將釋放225名因抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）贏得連任而遭拘留的民眾。

在檢察官對案件展開大規模審查的隔天，消息人士表示，委內瑞拉有4所監獄今天稍早開始釋囚。

非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）主任羅梅洛（Alfredo Romero）告訴法新社：「到目前為止，我們收到93起報告，且仍持續收到資訊。」

馬杜洛7月底在備受爭議的大選贏得連任後，委內瑞拉爆發暴動，期間超過2400人被捕；反對派稱選舉出現舞弊行為。

檢察官表示，暴力事件造成至少28人死亡、近200人受傷。被拘留的人當中有164名未成年，其中69人仍在獄中。

中央社引述法新社報導，委內瑞拉北部的亞雷第三（Yare 3）監獄釋放9人，其中1人為64歲的歐喬（Alexis Jose Ocho）。他說：「感覺很好，很高興回到街上。」

「監獄裡的人對我們很好，不過國家警察很糟糕，他們逮捕時還踢我們。」

釋放囚犯的消息在社群媒體上流傳之後，親屬紛紛來到監獄外。

47歲的烏達多（Alexandra Hurtado）在亞雷第三監獄前等候，她身穿一件襯衫，上面印著她23歲兒子的照片，上頭寫著「他不是恐怖分子，他是無辜的」。

監獄 社群媒體

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