美媒：以上月摧毀伊朗核研機密設施 「沒有它就難成事」

美國地球成像公司「行星實驗室」比對伊朗首都德黑蘭東南方的巴欽軍事基地內一處設施，在9月9日和10月27日（見圖）遭遇以色列報復襲擊後的衛星影像差異。（美聯社）

美國Axios新聞網引述2名以色列 官員透露，以軍10月底空襲伊朗 巴欽（Parchin）軍事設施時，摧毀高度機密核武研究設施，重挫伊朗過去一年恢復核武研究的努力，讓伊朗若想重拾核武研發會遭遇更困難瓶頸。

Axios指出，當時被摧毀的複雜設備是用於設計、測試塑膠爆裂物所需，這類塑膠爆裂物需置於核武內鈾的周邊供啟爆之用。被毀的複雜設備可回溯至2003年伊朗中止核子軍事計畫當時。

報導形容該設施是伊朗政府內部僅少數人知悉的「高度秘密」，美以情報部門今年初偵測到伊朗科學家恢復在此進行可用於核武的電腦建模、冶金和爆炸研究等活動。

美、以官員告訴Axios，伊朗過去一年恢復敏感的核子研究，不過尚未朝真正製出一枚核武邁步。

以色列官員們透露，如今伊朗若決定製造核武，得先重新弄好這次被毀的複雜設備，而一旦伊朗開始籌措，以方自認有能力追蹤。

一名以色列高層說：「這種設備是一道瓶頸，沒有它伊朗就難成事。」

按華府智庫「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science and International Security）說法，以軍摧毀的是巴欽（Parchin）軍事設施內名為塔勒甘2號（Taleghan 2）的設備。塔勒甘2號於2003年之前曾用於測試啟爆核裝置所需炸藥。

以色列官員表示，塔勒甘2號曾是伊朗軍用核子計畫的一環，至少在過去20年內一直被存放在某個設施內。伊朗軍用核子計畫目前已關閉。

伊朗恢復的科研尚未動用到塔勒甘2號，但若伊朗決心朝製造核彈邁步，這個設備會是後期階段的關鍵角色。

美方官員透露，以色列為報復伊朗10月1日的飛彈攻擊而策畫空襲，事前已將塔勒甘2號列為目標。

雖然美國總統拜登要以色列總理內唐亞胡別打伊朗核設施，以免引發全面戰爭，但塔勒甘2號因不在伊朗之前公開聲明的核子計畫內，挨炸後若過度反應，如同間接承認違反核不擴散條約，以色列等於算準伊朗會啞巴吃黃連。

另一方面，黎巴嫩 衛生部表示，以色列對該國南部村莊的空襲造成至少2名醫護人員16日早喪生。與此同時，黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊已連續第5天遭到轟炸。

路透報導，泰爾區（Tyre）波吉哈拉爾鎮（Borj Rahal）有1名醫護人員因空襲而死。

此外，針對南部城鎮克法特比尼（Kfartebnit）緊急應變小組的襲擊也導致1名醫護人員喪生，另有4人受傷、2人失蹤。