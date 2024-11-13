德紅綠燈聯盟熄燈 明年223提前大選 逾6成選民不想再等
衛報12日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於2025年2月23日舉行提前大選；民調則顯示，約66%的德國選民不想等那麼久，希望選舉盡早進行，以結束政治不確定性。
根據此前新聞，SPD、自由民主黨（FDP）與綠黨聯合執政的「紅綠燈聯盟」成立以來，諸多政策始終有歧見，壓垮聯合政府的最後一根稻草則是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，SPD與綠黨傾向稅收和舉債等，FDP卻奉行「債務煞車」，落實預算平衡。
SPD的總理蕭茲6日開除FDP黨魁兼財政部長林德納，FDP隨即退出政府，導致紅綠燈聯盟垮台。衛報指出，大選日期一經確定，將為各界在數天的內訌和猜測之後帶來清晰的答案。
蕭茲在6日宣布紅綠燈聯合政府瓦解後，也表示希望盡快進行大選。先前已有消息指出蕭茲希望在聖誕節之前進行不信任案、倒閣解散國會的流程。蕭茲在接受德國公共廣播聯盟（ARD）的訪問時，被問到是否在耶誕節前進行，他露出一抹微笑說：「是，有可能。」
蕭茲定於13日向議會發表演講，預計將立即宣布政府信任投票的日期，而聯合內閣已預計會失敗，為選舉鋪路。金融時報引述知情人士說法，根據蕭茲和CDU達成的協議，信任投票日期將定於12月16日。
衛報指出，選舉日期必須經由總統史坦邁爾正式確認，但此舉被視為一種形式。
本屆德國國會原本要到明年9月才須舉行改選。這次提前大選，將使得歐洲第一大經濟體可能面對非常動盪的政局。
根據Politico網站的統計，德國極右派的另類選擇黨（AfD）目前擁有17%的民意支持度，僅次於基民黨／基社盟（CDU/CSU）的32%，已經是德國第二大黨。蕭茲的社民黨（SPD）以16%支持度落居第3政黨。而激進左派的新興政黨BSW，以及左翼黨（Die Linke）各有7%與3%的支持度。
也就意謂，民粹主義的極右／極左政黨，目前在德國獲得將近3成的民意支持，可能會在本次國會改選大幅增加席次。這意味著美國新總統川普明年1月20日上任後，歐洲最大經濟體仍將陷入長時間的混亂局面。
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