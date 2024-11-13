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德紅綠燈聯盟熄燈 明年223提前大選 逾6成選民不想再等

編譯周辰陽／綜合報導
2024年11月8日，德國總理蕭茲於匈牙利布達佩斯舉行的歐盟非正式峰會期間舉行新聞發布會。（路透）
2024年11月8日，德國總理蕭茲於匈牙利布達佩斯舉行的歐盟非正式峰會期間舉行新聞發布會。（路透）

衛報12日報導，德國主要執政黨、社會民主黨（SPD）與主要在野黨、保守派基督教民主黨（CDU）議會黨團達成協議，預計將於2025年2月23日舉行提前大選；民調則顯示，約66%的德國選民不想等那麼久，希望選舉盡早進行，以結束政治不確定性。

根據此前新聞，SPD、自由民主黨（FDP）與綠黨聯合執政的「紅綠燈聯盟」成立以來，諸多政策始終有歧見，壓垮聯合政府的最後一根稻草則是預算之爭。為填補明年預算巨大缺口，SPD與綠黨傾向稅收和舉債等，FDP卻奉行「債務煞車」，落實預算平衡。

SPD的總理蕭茲6日開除FDP黨魁兼財政部長林德納，FDP隨即退出政府，導致紅綠燈聯盟垮台。衛報指出，大選日期一經確定，將為各界在數天的內訌和猜測之後帶來清晰的答案。

蕭茲在6日宣布紅綠燈聯合政府瓦解後，也表示希望盡快進行大選。先前已有消息指出蕭茲希望在聖誕節之前進行不信任案、倒閣解散國會的流程。蕭茲在接受德國公共廣播聯盟（ARD）的訪問時，被問到是否在耶誕節前進行，他露出一抹微笑說：「是，有可能。」

蕭茲定於13日向議會發表演講，預計將立即宣布政府信任投票的日期，而聯合內閣已預計會失敗，為選舉鋪路。金融時報引述知情人士說法，根據蕭茲和CDU達成的協議，信任投票日期將定於12月16日。

衛報指出，選舉日期必須經由總統史坦邁爾正式確認，但此舉被視為一種形式。

本屆德國國會原本要到明年9月才須舉行改選。這次提前大選，將使得歐洲第一大經濟體可能面對非常動盪的政局。

根據Politico網站的統計，德國極右派的另類選擇黨（AfD）目前擁有17%的民意支持度，僅次於基民黨／基社盟（CDU/CSU）的32%，已經是德國第二大黨。蕭茲的社民黨（SPD）以16%支持度落居第3政黨。而激進左派的新興政黨BSW，以及左翼黨（Die Linke）各有7%與3%的支持度。

也就意謂，民粹主義的極右／極左政黨，目前在德國獲得將近3成的民意支持，可能會在本次國會改選大幅增加席次。這意味著美國新總統川普明年1月20日上任後，歐洲最大經濟體仍將陷入長時間的混亂局面。

蕭茲 德國 預算

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