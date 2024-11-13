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尹錫悅勤練高爾夫球 川普宣告1時機才會重拿球桿

編譯中心／綜合12日電
南韓總統尹錫悅曾打過棒球及籃球，富有運動細胞。（取材自南韓總統府）
南韓總統尹錫悅曾打過棒球及籃球，富有運動細胞。（取材自南韓總統府）

南韓總統尹錫悅辦公室12日證實，尹錫悅最近重拾球桿勤加練球，這是他8年來首次打高爾夫，以因應未來和美國總統當選人川普的會面。不過最新消息指出川普宣告「暫時不打高爾夫」，且將等到「國家重回正軌」才會重新拿起球桿。

南韓媒體報導，尹錫悅9日前往高爾夫球場練球，根據南韓總統辦公室的說法，尹錫悅上一次打高爾夫是在2016年。

尹錫悅7日致電恭喜川普當選後，在記者會上告訴媒體：「很多川普總統身邊的人士（告訴我），尹總統和川普將會有良好的化學反應。」

路透報導，尹錫悅還表示，前川普政府時期官員以及共和黨重要人士已提出，願意協助南韓與川普建立關係。

分析家指出，隨著川普在第2任期仍將秉持「美國優先」（America First）外交政策，以及其不按牌理出牌的作風，尹錫悅可能會設法利用他與川普的私交來促進南韓的利益。

據報導，川普所屬高爾夫俱樂部的消息人士補充說：「在安全威脅和讓政府快速進入狀態的迫切需要之下，川普表示自己沒有像過去那樣的時間打高爾夫」，還透露「川普的一些球友被告知他們過去每周固定的球局將會暫停，且『直到國家重回正軌！』」。

不過據稱川普並非完全不打高爾夫，消息人士指出「川普仍然會在特殊場合打球，也可能會和主要金主一起打」。

南韓企業大幅仰賴和美國的貿易往來，而在川普第1任期間，美韓曾就大約2萬8500名駐韓美軍的成本分攤議題有所衝突。

南韓官員已著手準備因應重大經濟變化，同時尹錫悅也要求政府和產業界召開會議討論因應川普重返白宮。

倫敦國王學院（King's College London）的北韓專家巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）指出，相似的特性以及都是政治素人出身，可能有助於他們相處融洽。

「我也認為尹錫悅普遍被美國的決策者接受，這點對他有利，無論由誰來擔任川普的外交政策顧問。」

美國傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究學者、前美國中央情報局（CIA）分析師克林諾（Bruce Klingner）同意尹錫悅和川普可能會發展出牢固的關係，但警告這恐不足以讓南韓躲過負面的衝擊。

克林諾還說：「許多領袖將試圖複製安倍晉三（日本前首相）和川普之間的友誼，不過，並沒有證據顯示這樣的私誼對日本帶來任何具體可見的利益。」

他指出，在爭議性的軍事費用分擔談判中，東京與首爾受到的待遇並無不同。

川普 南韓 日本

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