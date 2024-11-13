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COP29登場 聯國：全球碳排須年減9% G20要領頭守34.7℉防線

特派記者陳熙文、王惠英／巴庫報導
氣候融資巨大缺口
氣候融資巨大缺口

第29屆氣候峰會(COP29)12日起舉行為期兩天的世界領袖氣候行動峰會，聯合國秘書長安東尼歐‧古特瑞斯(Antonio Guterres)在開幕儀式強調，必須守住氣溫升高1.5℃(34.7℉)的防線，呼籲G20國家要挺身而出。

古特瑞斯指出，開發中國家面對氣候變遷的調適需求，到了2030年可能出現高達每年3590億美元的資金缺口。他也點出氣候融資的重要，認為COP29的任務必須拉下氣候融資的高牆，而已發展國家不該讓巴庫空手而歸，COP29必須針對氣候融資達成共識。

正於亞塞拜然首都巴庫進行的COP29，12日舉行世界領袖氣候行動峰會首日會議，中午的開幕儀式由亞塞拜然總統伊利哈姆‧阿利耶夫致詞，再由古特瑞斯發表談話。

古特瑞斯指出，2024年有紀錄中最熱的一日、最熱的一個月，勢必將成為有紀錄以來最熱的一年，「我們正在限制全球溫度升高1.5℃的最後階段，而時間並不站在我們這一邊」。

古特瑞斯指出，為了達成眼前的目標，全球碳排放量預估必須年減9％，至2030年則必須相較於2019年的水平減少43％。他呼籲所有國家善盡他們的職責，尤其G20國家必須挺身而出，因為他們是排碳量最多、同時也具備更多能力和責任的國家。

古特瑞斯並表示，世界上最富有的人創造了問題，窮人卻必須付出最大的代價；最脆弱的國家面對極端氣候，蒙受最大的損失，卻遭到世界拋棄。

根據聯合國適應差距報告指出，現行適應融資的進展速度不足以符合適應需求，2022年流向發展中國家的國際公共適應資金，為280億美元。古特瑞斯表示，適應融資與需求的資金缺口到了2030年恐達到每年3590億美元。

古特瑞斯表示，適應融資的缺口不只是單據上的一個差額，它代表逝去的生命、農作物歉收及發展停滯；他呼籲已發展國家，至少在2025年將適應融資翻倍，達到400億美元。

古特瑞斯並點出氣候融資的幾大重點，包括大幅提高公共融資金額、尋求民間投資、提供透明的金融架構，以及強化多邊合作的銀行量能。他強調，氣候融資不是慈善事業，而是必要的投資。

第29屆氣候峰會(COP29)於西亞國家亞塞拜然舉行，多位大國領袖缺席讓現場熱度...
第29屆氣候峰會(COP29)於西亞國家亞塞拜然舉行，多位大國領袖缺席讓現場熱度不如往年。但主辦單位預計仍將有4萬人至5萬人湧入會場、共襄盛舉。(特派記者余承翰／攝影)

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