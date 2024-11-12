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逾萬北韓兵赴俄當「砲灰」 脫北軍人：自幼被灌輸1觀念

編譯中心╱綜合11日電
英國國防大臣希利（John Healey）。(歐新社)
英國國防大臣希利（John Healey）。(歐新社)

美國和烏克蘭官員先前表示，俄羅斯已集結一支由5萬名士兵組成的部隊，其中包括北韓派出的逾萬名軍人赴俄羅斯受訓，即將向烏克蘭發動攻擊，收復庫斯克地區失土；一名脫北軍人表示，不難想像北韓軍人為何願意前去當「砲灰」，因為他們從小就被洗腦，要為最高領袖金正恩犧牲一切。

現年28歲的柳聖賢，2019年冒死穿越兩韓非軍事區投奔南韓，他向華爾街日報表示，當年的他就像許多現在被派往俄國的北韓士兵一樣：年輕、吃不飽、對外界一無所知。

在朝鮮人民軍服役近十年的柳聖賢說，在俄羅斯作戰的北韓士兵感受上可能不如大家想像的糟糕：「因為北韓本身就是他們的監獄」，「他們可能不了解俄羅斯和烏克蘭當前的局勢，但他們知道應該為自己國家的利益而戰。」

柳聖賢回憶起逃跑前的日子，他說因為北韓缺乏經費配發裝備，軍人大多從事農務或建築工作，他之前經常在工地搬磚、寒天裡穿著單薄的軍服發抖站崗，平日吃的是玉米拌白粥，只有在特殊節日才有機會吃到肉。柳聖賢表示，若是當年有派往俄國的機會，他也會心懷感恩爭取前往，「至少會吃得比較好吧？」

據報導，根據在南韓訪問到的多名脫北軍人表示，從小就被灌輸為最高領袖犧牲奉獻的觀念，小學教育甚至鼓勵孩子們自願成為砲擊目標，藉此證明對金氏政權的忠誠。

而被派往俄羅斯，對北韓軍人來說是個大好機會，能為國家帶回金錢與榮耀，據了解，俄國付給北韓軍人月薪2000美元，絕大部分將進入北韓國庫。

俄烏戰爭開打兩年半來，雙方都面臨消耗戰，俄羅斯採用殘酷而有效的「絞肉機」戰術，派士兵一波波推進，試圖拖垮烏克蘭軍隊，並將他們的位置暴露在俄羅斯的砲火前，軍事分析家估計，目前俄羅斯軍隊的傷亡人數平均每天超過1200人；北韓士兵加入俄軍作戰，最令西方憂慮是其後續供應能力。

南韓估計，北韓除了現有的120萬兵力外，還有數百萬後備軍人；金正恩也建立了全球最大規模的特種部隊，人數約達20萬人。

另外，英國國防大臣希利11日表示，他預期美國總統當選人川普的政府在俄烏戰爭方面，會維持對北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭的承諾。「對川普總統來說，他認定國家是透過實力來確保安全，正如北約等聯盟所做的那樣。」「我預期美國會繼續和英國等盟友站在一起，支持烏克蘭，直到擊退（俄羅斯總統）普亭的侵略為止。」

希利還表示，在川普擔任總統期間，美國對北約和歐洲安全的承諾將保持堅定。但他也強調，自己一直主張歐洲國家應該在提高國防支出方面「承擔更多責任」。

希利說：「我不認為美國會拋棄北約，他們認可這個聯盟的重要性，也認可避免歐洲發生進一步衝突的重要性。」

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