批准真主黨呼叫器爆炸案 以色列總理首認下令

以色列總理內唐亞胡10日向內閣證實，真主黨呼叫器連環爆炸出自以色列之手；圖為內唐亞胡10月31日出席軍方紀念儀式。（路透）

以色列 總理內唐亞胡10日表示，他批准了今年9月對黎巴嫩 武裝組織真主黨 的通訊設備發動致命爆炸攻擊，這是以色列首次承認參與其中；此前，真主黨曾指責宿敵以色列發動這起爆炸事件，對這個獲伊朗撐腰的組織造成重大打擊，並矢言報復。

央廣引述法新社報導，內唐亞胡的發言人杜斯崔講述這起攻擊事件時表示：「內唐亞胡證實，他批准了在黎巴嫩引爆呼叫器的行動。」

9月中旬，真主黨成員使用的手持通訊裝置連續兩天在超市、街道和葬禮中爆炸。在以色列對黎巴嫩持續採取軍事行動之前，這場攻擊造成近40人死亡、近3000人受傷。

真主黨盟友、巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，去年10月7日突襲以色列並引發加薩戰爭後，真主黨開始對以色列進行低強度攻擊，支持哈瑪斯。

自9月下旬以來，以色列對真主黨發動猛烈空襲，隨後又向黎巴嫩南部派遣地面部隊，進一步加劇中東情勢。

另一方面，以色列足球隊特拉維夫馬卡比，上周在歐洲國家聯賽(UEFA Nations League)賽事作客荷蘭阿姆斯特丹對上阿賈克斯，賽後有以色列球迷遇到反猶暴力襲擊，造成20幾人受傷；因此以色列呼籲球迷避開將在14日舉行的法國對以色列之戰，以免成為受襲目標。

以色列、美國、荷蘭與歐洲領袖譴責這場暴力是「反猶太主義」，警方則表示已逮捕超過60人。

巴黎警方表示，14日會在球場、公共交通工具和巴黎各處部署4000名憲兵，形容這種保安在國際賽事上「十分罕見」。巴黎警方還補充說，國家警力的精銳部門將會保護以色列球員，當局不會容忍任何的暴力蔓延或擾亂公共秩序。

儘管有大規模的警力部署，而且預期法國總統馬克宏將會出席，但以色列國家安全委員會(NSC)還是警告球迷避開這場球賽，憂心這可能成為一個爆發點。

NSC並警告，意圖攻擊以色列的組織已鎖定包括巴黎在內的一些歐洲城市，勸告法國國民不要展現出可辨認的以色列或猶太人標誌。