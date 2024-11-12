石破茂連任日相 30年首現少數黨執政 被拍到選舉爆睡

日本11日舉行首相指名選舉，首相石破茂（左一）卻被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎在打瞌睡的模樣。路透

日本 首相石破茂 11日在國會舉行的「首相指名」選舉第二輪決選，以未過半的221票，擊敗最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥的160票連任；這是自1994年、相隔30年羽田內閣以來，日本再次出現少數黨執政，在野黨的合作不可或缺。由於眾議院席次未過半，石破內閣未來可能面臨與在野黨進行合作、自民黨內逼宮等困境。

內閣總理大臣指名選舉又稱「首相指名選舉」或「首班指名選舉」，是日本國會決定內閣總理大臣（首相）人選的選舉。

日本國會兩院11日分別舉行首相指名選舉。石破在參議院獲過半的142票；眾議院部分，儘管自民黨與公明黨組成的執政聯盟在10月27日眾院 大選失利後，未能爭取到在野黨支持，故無法在首輪投票獲過半的233票支持，讓石破直接當選，但仍在第二輪以221票的相對多數，贏過野田所獲的160票順利連任，歷經兩輪角逐後驚險保住首相之位，避免淪為二戰後日本最「短命」首相的命運。

石破接下來將進行組閣事宜，緊接著經過在皇居舉行的日皇親自任命首相及閣員認證儀式後，第二次石破內閣將正式上路，11日晚間與公明黨新黨魁齊藤鐵夫在首相官邸會談，雙方確認兩黨將繼續聯合執政。

內閣官房長官林芳正並宣布，未能連任眾議員的法務大臣與農林水產大臣（農相）分別由前外務副大臣鈴木馨祐和前農相江藤拓出任；公明黨籍前經濟產業政務官中野洋昌則接替齊藤出任國土交通大臣，其餘閣員均留任。

據報導，石破也向媒體表示，顧及先前在眾院改選的巨大挫敗，自民黨應當徹底重塑先前形象，他也宣布即將於14日出訪秘魯參加APEC峰會，計畫與美國總統拜登及韓國總統尹錫悅舉行三國領袖會談。

值得一提的是，在舉行首相指名選舉時，石破茂竟被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎正在打瞌睡的模樣，坐在他旁邊的官房長官林芳正表情有點不安地看著他。在野黨對此批評，在這種重大的選舉時睡著，「是不是太不謹慎了」。這一幕也在社群媒體瘋傳，網友批評，「竟然連自己選舉連任的時候都能睡著」。