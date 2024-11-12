我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

石破茂連任日相 30年首現少數黨執政 被拍到選舉爆睡

編譯中心／綜合11日電
日本11日舉行首相指名選舉，首相石破茂（左一）卻被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎在打瞌睡的模樣。路透
日本11日舉行首相指名選舉，首相石破茂（左一）卻被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎在打瞌睡的模樣。路透

日本首相石破茂11日在國會舉行的「首相指名」選舉第二輪決選，以未過半的221票，擊敗最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥的160票連任；這是自1994年、相隔30年羽田內閣以來，日本再次出現少數黨執政，在野黨的合作不可或缺。由於眾議院席次未過半，石破內閣未來可能面臨與在野黨進行合作、自民黨內逼宮等困境。

內閣總理大臣指名選舉又稱「首相指名選舉」或「首班指名選舉」，是日本國會決定內閣總理大臣（首相）人選的選舉。

日本國會兩院11日分別舉行首相指名選舉。石破在參議院獲過半的142票；眾議院部分，儘管自民黨與公明黨組成的執政聯盟在10月27日眾院大選失利後，未能爭取到在野黨支持，故無法在首輪投票獲過半的233票支持，讓石破直接當選，但仍在第二輪以221票的相對多數，贏過野田所獲的160票順利連任，歷經兩輪角逐後驚險保住首相之位，避免淪為二戰後日本最「短命」首相的命運。

石破接下來將進行組閣事宜，緊接著經過在皇居舉行的日皇親自任命首相及閣員認證儀式後，第二次石破內閣將正式上路，11日晚間與公明黨新黨魁齊藤鐵夫在首相官邸會談，雙方確認兩黨將繼續聯合執政。

內閣官房長官林芳正並宣布，未能連任眾議員的法務大臣與農林水產大臣（農相）分別由前外務副大臣鈴木馨祐和前農相江藤拓出任；公明黨籍前經濟產業政務官中野洋昌則接替齊藤出任國土交通大臣，其餘閣員均留任。

據報導，石破也向媒體表示，顧及先前在眾院改選的巨大挫敗，自民黨應當徹底重塑先前形象，他也宣布即將於14日出訪秘魯參加APEC峰會，計畫與美國總統拜登及韓國總統尹錫悅舉行三國領袖會談。

值得一提的是，在舉行首相指名選舉時，石破茂竟被鏡頭捕捉到雙眼閉著、低頭不動，似乎正在打瞌睡的模樣，坐在他旁邊的官房長官林芳正表情有點不安地看著他。在野黨對此批評，在這種重大的選舉時睡著，「是不是太不謹慎了」。這一幕也在社群媒體瘋傳，網友批評，「竟然連自己選舉連任的時候都能睡著」。

日本 眾院 石破茂

上一則

逾萬北韓兵赴俄當「砲灰」 脫北軍人：自幼被灌輸1觀念

下一則

批准真主黨呼叫器爆炸案 以色列總理首認下令

延伸閱讀

日經濟產業大臣：10兆日圓晶片計畫是新架構

日經濟產業大臣：10兆日圓晶片計畫是新架構
川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶

川普行情推動美元續漲 歐元、日圓走貶
日本首相指名選舉 石破茂被鏡頭拍到低頭爆睡

日本首相指名選舉 石破茂被鏡頭拍到低頭爆睡
石破茂確定連任日相 221票擊敗最大在野黨魁野田佳彥

石破茂確定連任日相 221票擊敗最大在野黨魁野田佳彥

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲