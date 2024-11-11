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2關鍵小黨不挺立民黨魁 在野聯盟破局 石破料保日相位

編譯茅毅／綜合10日電
日本國會11日舉行首相指名選舉，日媒預料石破茂（圖）保住首相大位的機率很高。（美聯社）
日本國會11日舉行首相指名選舉，日媒預料石破茂（圖）保住首相大位的機率很高。（美聯社）

日本國會自11日至14日將召開特別會，重頭戲是第一天下午約4時的首相指名選舉。由於10月27日舉行的眾議院大選沒有任何政黨或執政聯盟過半，因此很可能將是二戰後日本第五度必須進入第二輪決選才選出首相。

首相指名選舉雖採兩輪投票，但絕大多數在首輪就有結果。若第一輪沒人過半，將由得票數的前兩名在第二輪對決，獲相對多數票者即成為新首相。二戰後眾院史上僅四次首相指名選舉需在第二輪決勝負，上次已是1994年。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，自民黨與公明黨組成的執政聯盟在眾院大選僅獲215席，即使選後有6位無黨籍當選人同意加入自民黨黨團，但仍只有221席，未達眾院過半所需的233席。至於最大在野黨立憲民主黨（立民黨）為148席。

選後成為關鍵少數的日本維新會及國民民主黨已表明兩輪投票時，皆不會支持立民黨代表（黨魁）野田佳彥，首輪時這兩個小黨則預定投給自家黨魁馬場伸幸及玉木雄一郎，因此在「在野大聯盟」破局下，日媒預料甫於10月1日就任的首相石破茂能保住大位的機率很高。

石破9月27日才在自民黨總裁（黨魁）選舉第二輪逆轉勝，四天後石破內閣上台，若他11日再度獲國會指名首相，當晚他將再赴東京的皇居接受日皇德仁任命，「第二次石破內閣」也隨即上路。新內閣成員將只有3人異動，其中江藤拓接任農林水產大臣、鈴木馨祐接法務大臣以及中野洋昌接國土交通大臣，其餘均留任。

石破11日上午約8時半將先召開臨時內閣會議並提出內閣總辭。國會院會則於下午1時選出眾院新任正副議長。

另一方面，日本媒體統計，在已公開的各國領袖致電川普道賀紀錄中，日本首相石破茂和川普通話僅五分鐘，時間最短。日本產經新聞報導，自民黨政調會長小野寺五典10日在富士電視台說明原因。他說：「川普當時還想和石破首相多聊聊，但首相考慮到川普是臨時從一場會議離席接聽電話，體諒川普的狀況，讓他早點回到會議中。」

小野寺也指出，川普可能提高日本汽車進口美國的關稅。他說，「重點是讓川普重新認識到，日本是盟國，和競爭對手中國不同」。關於日本負擔駐日美軍費用，小野寺則說，「有被要求支付可觀金額的風險」。

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