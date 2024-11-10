我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

自衛隊70年 日相：日美同盟升至新境界 批中俄侵犯主權

編譯中心／綜合9日電
日本首相石破茂（右）9日出席紀念日本自衛隊成立70週年觀閱式（類似閱兵式）。（美聯社）
日本首相石破茂（右）9日出席紀念日本自衛隊成立70週年觀閱式（類似閱兵式）。（美聯社）

日本首相石破茂9日出席紀念日本自衛隊成立70周年觀閱式（類似閱兵式）。他對部隊訓示時，痛批中國、俄羅斯侵犯日本領空，是對日本主權的重大侵犯。

紀念自衛隊成立70周年觀閱式9日在日本陸上自衛隊朝霞駐屯地訓練場舉行。

日本自衛隊最高指揮官石破茂身為觀閱官，對著約800名自衛官訓勉時表示，日本目前面臨第二次世界大戰後最複雜的安全保障環境，為堅決守護人民性命與生活，有必要雙管齊下，均衡地強化外交力與防衛力。

石破指出，俄羅斯、中國軍機今年相繼侵犯日本領空，這是對日本主權的重大侵害，日本完全無法接受。另外，北韓還以空前頻繁的頻率，一而再，再而三地試射彈道飛彈。

有關區域安全保障，石破強調：「為實現自由開放的印度太平洋，有必要多重構築同盟國與同志國（理念相近國家）間的網絡。」

石破強調日美同盟重要性。他指出，這是日本外交與安全保障基軸，是印度太平洋地區與國際社會和平繁榮的基礎。

石破表示，他7日與在美國總統大選勝出的川普（Donald Trump）通電話，「兩人確認為使日美同盟提升到新的境界，雙方將加強合作」。

石破說，日本將整備可從敵方射程圈外實施攻擊的「距外飛彈」（standoff missile，又稱遠攻飛彈）等，以徹底強化防衛力。

他表示，防衛力最大的基礎就是自衛官，不論整備多麼精良的國防裝備，運用這些裝備的是自衛隊。但目前自衛隊人數不足，日本政府正召開閣僚會議，討論改善自衛官待遇。

日本自衛隊觀閱式由陸海空自衛隊輪流舉辦，今年紀念自衛隊成立70周年，是陸上自衛隊時隔三年舉辦觀閱式。日本防衛大臣中谷元也出席。

日本自衛隊9日出動約10輛戰車、裝甲車，約40輛卡車等，以及約10架直升機、戰機等。陸上自衛隊首度出動UH-2直升機、海上自衛隊出動P-1反潛機、航空自衛隊出動最先進的F-35A匿蹤戰機及F-2、F-15戰機等。

另外，川普將再度入主白宮，各國領袖紛紛致電向他恭賀。日本首相石破茂7日上午也首度與川普通電話，但根據日本媒體統計，兩人似乎最沒話可說，在各國領袖有公開的通話時間中，石破茂和川普的5分鐘最短。

日本 石破茂 川普

上一則

巴基斯坦車站爆炸 自殺炸彈攻擊釀26死60傷

下一則

謀吞西岸？ 以色列總理任命「殖民旗手」駐美

延伸閱讀

日本戰後首相選舉將第5次二輪決勝負 石破茂可望連任

日本戰後首相選舉將第5次二輪決勝負 石破茂可望連任
日本國會11月11日選首相 眾院正副議長人選出爐

日本國會11月11日選首相 眾院正副議長人選出爐
川普回鍋連線各國領袖 日相石破茂最短僅5分鐘

川普回鍋連線各國領袖 日相石破茂最短僅5分鐘
仿效安倍 日媒：石破茂擬訪完南美後會晤川普

仿效安倍 日媒：石破茂擬訪完南美後會晤川普

熱門新聞

川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24
國家安全顧問蘇利文。(歐新社)

蘇利文：川普上任前 美將交付60億美元援烏資金

2024-11-10 16:07

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使