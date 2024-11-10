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南韓：北韓連2天GPS干擾攻擊 影響民航與船隻航行

編譯中心／綜合9日電

南韓軍方表示，北韓8日和9日發動全球定位系統（GPS）壓制式干擾（jamming）攻擊，已在南韓影響數艘船隻和數十架民航機。

中央社綜合法新社與路透報導，南韓合同參謀本部（JCS）提醒在黃海地區運行的船隻和飛機留意北韓的GPS訊號干擾，同時敦促北韓立即停止當前的挑釁行為，並警告北韓將為其行為負責。

GPS是一種由衛星和接收裝置組成並用於導航的網絡。

自北韓今年5月底開始向南韓空飄垃圾氣球後，兩韓緊張關係再度升溫，南韓為此恢復以擴音器朝北韓進行廣播宣傳。

航空專家表示，北韓空飄垃圾氣球、發射飛彈和干擾GPS都令南韓空域風險大增，隨著兩國緊張局勢升溫，航線運作更加艱難。

另外，南韓國家安保室9日表示，自從北韓派兵支援俄羅斯以來，親俄駭客組織對南韓的網路攻擊明顯更加頻繁。

南韓國家安保室8日為此與國家情報院等相關部會召開緊急盤點會議，討論政府部門與主要機關官網遭到「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊的狀況與應對方案，要求盡速強化阻擋攻擊的措施。

南韓國防部、合同參謀本部、環境部、行政安全部轄下國家情報資源管理院、執政黨國民力量等單位官方網站5日遭受駭客攻擊；全國法院網站也在7日遭到類似攻擊，官網停擺約一個多小時。

據南韓政府推測，這次針對政府機關的網路攻擊是由親俄駭客組織所為，所幸因南韓國情院密切關注這些組織動態，並與有關單位共享訊息、採取應對措施，雖然部分機關官網使用一度出現障礙，但未造成實質損失。

南韓國安室預測，駭客組織可能隨烏克蘭戰爭發展持續發起攻擊，相關單位將持續監測網路安全威脅，強化因應措施。

南韓 北韓 駭客

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