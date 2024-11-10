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沖繩破紀錄暴雨慘況曝光 短短2天灌了5個月雨量

編譯盧思綸／即時報導
沖繩大宜味村因暴雨淹水，當局發布「緊急安全確保」。（取材自X平台@takatsukiyama）
沖繩大宜味村因暴雨淹水，當局發布「緊急安全確保」。（取材自X平台@takatsukiyama）

日本放送協會（NHK）報導，日本沖繩本島北部受到潮濕空氣流入影響，8日起部分地區遭遇豪雨淹水、道路塌陷。10日上午7時30分起，名護市附近下起暴雨，一小時雨量達110毫米，氣象廳發布「破紀錄短時間大雨情報」，指出部分地區雨量刷新紀錄，呼籲民眾嚴防土石災害。

NHK報導，國頭村東部清晨5時20分起一小時雨量達120毫米以上。大宜味村清晨5時50分起一小時雨量約為120毫米。此外，截至10日上午9時為止，沖繩縣東村48小時雨量為636.5毫米，刷新觀測紀錄，短短2天的雨量，就達11月總雨量的5倍。

沖繩氣象局10日上午7時，將沖繩本島北部的洪水災害危險度、淹水危險度升至「警戒5」，要民眾小心水災已經發生。

大宜味村喜如嘉住宅區7時30分發布「緊急安全確保」，呼籲當地居民採取防災措施。日本避難警報分為5個級別，最高等級第5級的「緊急安全確保」代表災害已經發生，情況危急。

沖繩縣表示，截至10日上午8時，東村發生3起土石災害、名護市與國頭村則分別發生1起。所幸目前均未傳出有人傷亡。

截至10日入夜後為止，沖繩縣都可能發生局部大雷雨，氣象廳呼籲民眾留意土石災害、河川暴漲與低窪地區淹水，並且高度戒備打雷、龍捲風、猛烈陣風和冰雹。

沖繩縣部分地區遭遇豪雨，道路淹水。（取材自X平台@NTakke）
沖繩縣部分地區遭遇豪雨，道路淹水。（取材自X平台@NTakke）

日本 洪水 暴雨

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