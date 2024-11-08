氣候大會前夕傳醜聞 COP29執行長被爆「洽談油氣生意」

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日將在亞塞拜然首都巴庫登場，但根據英國廣播公司8日報導，COP29一位高層官員似乎利用自身職務安排會面，想促成一筆化石燃料生意。（路透）

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日將在亞塞拜然首都巴庫登場，但根據英國廣播公司（BBC）8日報導，COP29一位高層官員似乎利用自身職務安排會面，想促成一筆化石燃料生意。

BBC取得一段秘密錄音顯示，COP29執行長索爾塔諾夫（Elnur Soltanov）與一名假扮成投資 客的男子討論國家石油 和天然氣 公司的「投資機會」，說「我們有很多待開發的天然氣田」。

索爾塔諾夫是亞塞拜然的副能源部長，也是亞塞拜然共和國國家石油公司（SOCAR）的董事會成員。據美國數據顯示，石油與天然氣約占亞塞拜然總體經濟的一半，並占其出口總額的90%以上。

這是BBC連續第二年揭露COP東道主涉嫌不當行為。非政府組織全球見證（Global Witness）向BBC展示文件和秘錄影像。

據了解，該組織的代表冒充一家虛構的香港能源投資公司負責人，聲稱公司有意贊助COP29峰會，但作為交換條件，希望討論與SOCAR的投資機會，隨後安排一次與索爾塔諾夫的線上會議。

會議期間，索爾塔諾夫告訴對方，COP大會目標是「解決氣候危機」並「以公正、有序和公平的轉型，遠離化石燃料」。

他說，任何人，包括石油和天然氣公司，都「可以提出解決方案」，因為亞塞拜然「敞開大門」。但他也表示願意討論石油和天然氣的交易。

一開始，索爾塔諾夫建議對方可以投資SOCAR參與的一些「綠色轉型計畫」，但後來談到與亞塞拜然增加天然氣生產計畫相關的機會，包括新的管道基礎設施。

索爾塔諾夫說：「可以建立許多合資企業。SOCAR在世界各地交易石油和天然氣，包括亞洲。」隨後他將天然氣描述為「過渡燃料」，說「我們將生產一定數量的石油和天然氣，或許永遠生產」。

索爾塔諾夫顯然渴望談成生意。他告訴對方：「我很樂意幫貴公司與他們（SOCAR）的團隊接洽，以便開始討論。」數周後，這家假的香港投資公司收到一封郵件，顯示SOCAR想要進一步洽談。

聯合國氣候科學機構承認，2050年及之後仍將使用一部分石油和天然氣。然而，該機構明確表示「開發…新的油氣田與限制升溫至攝氏1.5度不相容」。這也違背上次全球氣候峰會達成的一致協議，即過渡並遠離化石燃料。

一位曾任聯合國負責氣候談判工作的前任負責人告訴BBC，索爾坦諾夫的行為「完全不可接受」，是對COP程序的「背叛」。亞塞拜然的COP29團隊尚未回應置詢。