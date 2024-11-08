調查：韓港台河川9成是塑膠材質 可口可樂登上各地前3

綠色和平7日發布東亞分部2024年所執行的「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查結果，在台灣、韓國及香港都發現塑膠垃圾數量占比第一，且以主力品牌為主。（取材自綠色和平）

聯合國全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）第五輪談判會議，25日將於南韓 釜山進行。根據環保團體綠色和平發布「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查，發現南韓、香港 、台灣的河川垃圾，有九成都是塑膠材質，進一步分析塑膠垃圾品牌，統一企業、LOTTE樂天、維他奶分別占據三地的塑膠垃圾數量第一，飲料大牌可口可樂 也同時出現在各地前三。

綠色和平東亞分部台北、首爾、香港辦公室今年執行區域調查，擇定三地指標性且具生態價值的河川，包含台灣的淡水河、曾文溪，南韓的漢江及香港的林村河、貝澳河。台灣及香港為人力採集、計算與檢視河川廢棄物品牌，韓國為空拍影像搭配AI辨識；三地聯合調查動用逾300人次，檢視3萬1250件垃圾，其中有2萬8481件為塑膠垃圾，占比達91.1%。

綠色和平東亞分部台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，根據台灣調查結果，可辨識品牌資訊的塑膠垃圾中，最多來自統一企業，其次為維他露，第三名為國際品牌太古可口可樂。

香港河川塑膠品牌垃圾數量前三名為維他奶國際、太古可口可樂以及屈臣氏集團（香港）；南韓則是LOTTE樂天、可口可樂以及Dong-A Otsuka，都是在地最主要的飲料品牌商。

綠色和平希望藉由本次調查，要求飲料品牌商負起減塑責任。綠色和平全球塑膠公約代表團成員金娜拉表示，希望這些企業不僅能提出廢棄物管理相關辦法，也要提出減塑政策及重複填裝相關作為。

張凱婷表示，大型品牌責無旁貸，應立即採取減塑行動，規畫轉用重複使用系統，才能改變他們的品牌垃圾占據河道的現況。政府也應加強引導，並搭配相關的時程表，使塑膠汙染得以控制。

對此，統一集團回應，對於有關環保議題一向都很重視，集團內部也設立永續發展委員會，把永續當成努力方向。