我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

記者採訪手記／開票夜民主黨大勢已去 崩潰的賀錦麗粉們

史上首位白宮女幕僚長 威爾斯為何深受川普器重？

調查：韓港台河川9成是塑膠材質 可口可樂登上各地前3

記者董俞佳、李柏澔、林海／綜合7日電
綠色和平7日發布東亞分部2024年所執行的「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查結果，在台灣、韓國及香港都發現塑膠垃圾數量占比第一，且以主力品牌為主。（取材自綠色和平）
綠色和平7日發布東亞分部2024年所執行的「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查結果，在台灣、韓國及香港都發現塑膠垃圾數量占比第一，且以主力品牌為主。（取材自綠色和平）

聯合國全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）第五輪談判會議，25日將於南韓釜山進行。根據環保團體綠色和平發布「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查，發現南韓、香港、台灣的河川垃圾，有九成都是塑膠材質，進一步分析塑膠垃圾品牌，統一企業、LOTTE樂天、維他奶分別占據三地的塑膠垃圾數量第一，飲料大牌可口可樂也同時出現在各地前三。

綠色和平東亞分部台北、首爾、香港辦公室今年執行區域調查，擇定三地指標性且具生態價值的河川，包含台灣的淡水河、曾文溪，南韓的漢江及香港的林村河、貝澳河。台灣及香港為人力採集、計算與檢視河川廢棄物品牌，韓國為空拍影像搭配AI辨識；三地聯合調查動用逾300人次，檢視3萬1250件垃圾，其中有2萬8481件為塑膠垃圾，占比達91.1%。

綠色和平東亞分部台北辦公室減塑專案負責人張凱婷表示，根據台灣調查結果，可辨識品牌資訊的塑膠垃圾中，最多來自統一企業，其次為維他露，第三名為國際品牌太古可口可樂。

香港河川塑膠品牌垃圾數量前三名為維他奶國際、太古可口可樂以及屈臣氏集團（香港）；南韓則是LOTTE樂天、可口可樂以及Dong-A Otsuka，都是在地最主要的飲料品牌商。

綠色和平希望藉由本次調查，要求飲料品牌商負起減塑責任。綠色和平全球塑膠公約代表團成員金娜拉表示，希望這些企業不僅能提出廢棄物管理相關辦法，也要提出減塑政策及重複填裝相關作為。

張凱婷表示，大型品牌責無旁貸，應立即採取減塑行動，規畫轉用重複使用系統，才能改變他們的品牌垃圾占據河道的現況。政府也應加強引導，並搭配相關的時程表，使塑膠汙染得以控制。

對此，統一集團回應，對於有關環保議題一向都很重視，集團內部也設立永續發展委員會，把永續當成努力方向。

香港 可口可樂 南韓

上一則

預算之爭鬧翻 德總理炒財長 聯合內閣瓦解恐提前大選

下一則

北韓兵抵俄首嘗網路自由 傳「飢渴地狂看A片」

延伸閱讀

英國藥企AZ：中國區總裁涉藥品非法進口被拘留

英國藥企AZ：中國區總裁涉藥品非法進口被拘留
黃曉明被曝正準備婚禮 預計花5億在香港娶葉珂

黃曉明被曝正準備婚禮 預計花5億在香港娶葉珂
「焚城」重本造場景 劉德華慘被「圍毆」…票房開紅盤

「焚城」重本造場景 劉德華慘被「圍毆」…票房開紅盤
香港ETF市場發展25年 優化投資組合 吸引中東資金

香港ETF市場發展25年 優化投資組合 吸引中東資金

熱門新聞

烏克蘭駐聯合國大使基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。路透

北韓軍援俄羅斯 立陶宛消息：北韓士兵首戰幾乎全軍覆沒

2024-11-01 15:45
北韓兵援俄首戰傳幾乎全軍覆沒，圖為北韓領導人金正恩3月視察受訓官兵景象。（朝中社）

北韓兵援俄首戰傳僅1人生還 倖存者控「普亭騙了金正恩」

2024-11-02 02:29
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
西班牙王后雷蒂西亞11月3日勘災時被民眾扔泥巴，臉上有泥漿的痕跡。(美聯社)

西班牙毀滅性大洪患 國王、總理勘災被丟爛泥

2024-11-04 01:28
9月27日，共和黨總統候選人川普和烏克蘭總統澤倫斯基在川普大廈見面。美聯社

WSJ：川普勝選讓俄烏戰爭出現不確定因素

2024-11-06 08:48
德國有肉商為解決日益嚴重的浣熊問題，嘗試將浣熊做成香腸及肉丸，沒想到產品上市後大獲好評。（取材自Instagram@wildererhuettekade）

德國「浣熊氾濫」估有200萬隻 製成香腸、肉丸熱賣

2024-11-01 21:11

超人氣

更多 >
賓州參院席次翻紅 藍45：紅53

賓州參院席次翻紅 藍45：紅53
紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？

紐時：馬斯克為川普選舉出錢出力 想要的回報是什麼？
曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前

曼哈頓華埠東百老匯發生命案 華男遭捅死橫屍超市前
「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜

「負擔得起的奢侈品」 平價牛排館業績報喜
選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人

選前堅稱「賀錦麗勝」神預測9屆大選專家認錯卻拉踩別人