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德擬增兵援北約 問卷調查18歲參軍意願 女性也收到

編譯中心／綜合6日電
德國6日通過草案，允許軍方評估全國18歲青年加入德國聯邦國防軍(Bundeswehr)的意願；圖為行軍的德國部隊。（取材自Ｘ平台）
德國6日通過草案，允許軍方評估全國18歲青年加入德國聯邦國防軍(Bundeswehr)的意願；圖為行軍的德國部隊。（取材自Ｘ平台）

德國內閣6日通過一項法律草案，允許軍方評估全國18歲青年加入德國聯邦國防軍(Bundeswehr)的意願；德國希望能在不實行徵兵制的情況下，增加供給北大西洋公約組織(NATO)的兵力。

央廣報導，受到俄烏戰爭影響，德國就是否重新實施2011年終止的徵兵制展開辯論，以增加軍力來應對日益挑釁的俄羅斯。德國目前擁有18萬名現役軍人，並希望在2031年前增加到20萬3000人，外加6萬名後備軍人。

德國政府的最終目標是增加20萬名後備軍人，這樣一來，一旦戰爭爆發，德國便能迅速集結46萬大軍。

然而隨著德國停止徵兵制，也一併免除了18歲青年的兵役登記，這導致德國缺乏一個可靠的徵召資料庫。

年輕女性也會收到調查問卷，但可自由選擇是否回覆。

另一方面，德國聯邦檢察署5日發出拘捕令，出動約450名警力展開突擊，分別在境內萊比錫（Leipzig）與德勒斯登（Dresden），及波蘭的茲戈熱萊茨（Zgorzelec），以涉嫌恐怖主義罪，逮捕8名年齡介於21歲到25歲的嫌疑犯。

德媒指出，多名嫌疑犯與極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）有關聯，有1人甚至是地方政客。德國另類選擇黨聯合主席赫魯帕拉（Tino Chrupalla）回應表示，「驚呆了。」如果指控證實，這些人在德國另類選擇黨和德國青年另類選擇（JA）都沒有地位。

據檢方新聞稿指出，嫌疑犯為2020年11月成立的激進組織「薩克森分離主義者」（Saxon separatists）成員。該組織成員共約15至20人，主張種族主義、反猶太主義和世界末日等意識形態，否定德意志聯邦共和國自由民主的基本秩序和團結。

德國 北大西洋公約組織 種族主義

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