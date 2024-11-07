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秘魯足賽雷劈8人倒地 「球員被炸成火人」1死4傷

編譯中心／綜合6日電
多名足球員因為雷擊而一起倒地。（取材自Ｘ平台）
多名足球員因為雷擊而一起倒地。（取材自Ｘ平台）

秘魯近來發生一起駭人意外，位於秘魯中部城市萬卡約（Huancayo），當時正在舉辦一場地方業餘聯賽，天上突然落下一道閃電，瞬間擊中場上的選手，導致場上8名球員瞬間倒下，結果造成1人死亡、4人受傷的悲劇；從轉播畫面可以看到，數人同時向前直挺挺倒地，場面相當駭人。

秘魯國家通訊社報導指出，秘魯中部城市萬卡約當時正在舉辦一場地方業餘聯賽，由貝拉維斯塔青年隊（Juventud Bellavista）迎戰喬卡家族（Familia Chocca）。被雷擊中幾秒後，幾位選手試著爬了起來，但是也有球員依然倒在地上，最後造成39歲的後衛球員何塞（Jose Hugo de la Cruz Meza）被雷擊後死亡，另有4名傷患緊急送醫治療。

有2名傷患在4日夜晚已經出院，其他2人還在觀察中。特別是40歲門將胡安（Juan Chocca Llacta）守門員嚴重燒傷，不過研判應該是沒有生命危險。另外3名傷者分別是年僅16歲、19歲的小將，以及24歲球員克里斯蒂安·卡瓦納（Cristian Cahuana），3人傷勢相對較輕，送醫後情況穩定。

當天比賽已進行約22分鐘，雖然貝拉維斯塔以2-0暫時領先，但因為恐怖閃電襲擊，比賽已經被取消。

根據「CNN日文版」報導，這起事件發生在秘魯中部的丘卡（Chilca）。當時在地聯盟的兩支足球隊正在切磋，比賽一度因為暴風雨中斷，接著雨停後又恢復；這時，天上突然出現一道落雷，場上選手們在落雷打下來的瞬間，一名球員身上炸出火光，隨即數名球員一起倒地，其他人則驚嚇奔逃。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，被落雷劈中的機率不到百萬分之一，且90％的傷患都能保住性命。但即使如此，傷患還是可能留下衰弱症、燒傷、失憶等長期後遺症。過去也曾發生過有位16歲的俄羅斯足球少年遭雷擊的事件，當時該少年雖重度灼傷，但在幾周後順利恢復，算是不幸中的大幸。

足球 俄羅斯 CDC

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